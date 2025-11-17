Algérie: Relance du court métrage un format souvent sous-estimé malgré son immense potentiel

La première édition du Festival International du Court Métrage a été marquée, samedi dernier, par une table ronde riche en enseignements, organisée au Cap Terre de Timimoun.

Autour du thème « Festivals de cinéma africains et leur place sur la scène internationale », des professionnels du continent ont échangé sur les défis et les perspectives du court métrage, un format souvent sous-estimé malgré son immense potentiel. En plus il est un art sérieux soutiennent les spécialistes du 7ème art.

Animé par un modérateur algérien le réalisateur Mounes Khemmar, le panel a réuni Oumou Diégane Niang, distributrice sénégalaise et cofondatrice de Welcome Film, Safari Singai, auteur-réalisateur congolais (RDC), et Bahaa Gamal, intervenant égyptien. Ensemble, ils ont abordé les contraintes du marché, l'impact des réseaux sociaux et l'avenir du court métrage.

Le modérateur a posé le constat : si le court métrage est reconnu comme une forme cinématographique à part entière par les professionnels et les grands festivals internationaux comme les Oscars ou Cannes, il est encore trop souvent perçu par le grand public comme une simple « étape de transition » vers le long métrage. « Un film court n'est pas un petit film », a-t-il insisté, appelant à changer les mentalités.

Oumou Diégane Niang a partagé son expérience de distributrice au Sénégal, un pays pourtant riche en histoire cinématographique. Elle a déploré le manque de circuits de diffusion pour les courts métrages en dehors des festivals.

« Ces films n'ont pas assez de vie dans leur pays », a-t-elle regretté. Pour y remédier, elle a évoqué des initiatives innovantes, comme la sortie en salle d'un court métrage une première au Sénégal ou la création de programmes regroupant plusieurs films pour des séances de 45 minutes à une heure. Son combat : faire connaître les cinéastes sénégalais dans leur propre pays.

Safari Sangai : s'adapter malgré le manque d'infrastructures

Venant de l'Est de la RDC, Safari Singai a dressé un tableau du cinéma congolais, marqué par la destruction des salles après les guerres et l'éruption volcanique de 2002. « Il y a des générations entières qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma », a-t-il souligné.

Face à l'absence de distributeurs et de circuits conventionnels, les jeunes réalisateurs se tournent vers des « gorilla films » des productions autonomes et low-cost - et des plateformes comme Goma Capital du cinéma. Le festival reste leur principale vitrine, mais les réseaux sociaux commencent à offrir de nouvelles opportunités.

L'intervenant égyptien a pointé un problème structurel : l'absence de modèle économique viable pour le court métrage. Il a dénoncé une culture où les télévisions et même certains réalisateurs acceptent de diffuser des films gratuitement, ce qui dévalorise le format. « En Égypte, même les chiens ne payent pas les courts-métrages », a-t-il lancé, métaphoriquement. Pourtant, il voit dans le « short content » très consommé sur les plateformes comme YouTube un format d'avenir, à condition de professionnaliser sa production et sa monétisation.

Le public et les perspectives : un format d'avenir ?

Les échanges avec le public ont ensuite mis en lumière un paradoxe : si les salles peuvent être pleines pour des programmes de courts métrages en Europe, l'industrie reste réticente à les valoriser économiquement. Un intervenant a comparé le court métrage à un « prototype » dans l'industrie automobile : il n'est pas destiné à être vendu en masse, mais à ouvrir de nouvelles voies artistiques et à préparer l'avenir.

Malgré les obstacles, tous s'accordent sur un point : le court métrage est un format résolument moderne, adapté aux nouvelles habitudes de consommation, et il a toute sa place dans l'écosystème cinématographique africain et international. Reste à construire les ponts entre création, diffusion et public un défi que les festivals comme celui de Timimoun s'emploient à relever.

Cette table ronde a confirmé que la promotion du court métrage n'est pas un luxe, mais une nécessité pour le cinéma africain. Entre innovation locale et reconnaissance internationale, le chemin est encore long, mais les idées ne manquent pas. Comme l'a résumé Oumou Diégane Niang : « C'est à nous de réinventer comment montrer ces films. » Le court métrage a un avenir, et l'Afrique y aura toute sa place.