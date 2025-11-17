Ile Maurice: Mauritius Sotheby's International Realty présente MaxAI

Mauritius Sotheby's International Realty a annoncé vendredi 15 novembre le lancement de MaxAI, un outil d'intelligence artificielle (IA) destiné à assister ses équipes commerciales et à améliorer la gestion des demandes immobilières. Il s'agit, selon l'agence, du premier système de ce type développé pour le secteur immobilier mauricien

En développement depuis deux ans, suivi d'une phase de test de quatre mois, l'IA sert d'assistant opérationnel : elle oriente les acheteurs et investisseurs en fonction des biens disponibles, fournit des informations sur le marché local et peut répondre aux requêtes en temps réel. L'outil s'adresse aussi aux acquéreurs étrangers, souvent confrontés aux règles spécifiques d'accès à la propriété en Maurice.

Sur le plan interne, MaxAI intervient dans plusieurs tâches quotidiennes : rédaction de messages, suggestions de suivi commercial, mise à jour du CRM (gestion de la relation client), aide aux procédures de divulgation et recommandations basées sur les interactions des clients. L'objectif affiché par l'agence est de réduire les lenteurs dans le traitement des demandes, un point régulièrement critiqué dans le secteur.

Le lancement de cet outil s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique de Mauritius Sotheby's International Realty, qui déploie progressivement des solutions basées sur les données et l'automatisation au sein de ses opérations. L'IA doit également permettre de collecter et structurer davantage d'informations sur les comportements des clients, afin d'ajuster les réponses commerciales.

L'agence estime que MaxAI améliorera la réactivité et la cohérence du traitement des dossiers, tout en libérant du temps pour les agents.