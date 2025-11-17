Ile Maurice: Le chauffard de Camp-Levieux désormais poursuivi sous quatre charges lourdes

La tournure prise par l'enquête sur la mort de Muzammil Hossenboccus, percuté à Camp-Levieux, illustre l'impact du communiqué émis par le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Vingt-quatre heures après que le parquet a exposé les informations essentielles que la police ne lui avait pas transmises au départ, le dossier a été entièrement reconfiguré.

Samedi 15 novembre, Nigel Décidé, 19 ans, conducteur du véhicule impliqué, a été de nouveau arrêté. Hier matin, il a été présenté devant la Bail and Remand Court (BRC), qui a ordonné sa détention en attendant sa comparution ce lundi devant la cour de Rose-Hill.

Cette arrestation découle directement de la nouvelle Provisional Information (PI) déposée par la police sur instruction du DPP. Ce dernier, rappelant que son premier avis avait été rendu sans disposer d'éléments essentiels, a estimé que les circonstances nouvellement révélées modifiaient entièrement l'appréciation du dossier. Les enquêteurs ont finalement confirmé plusieurs faits majeurs qui n'avaient pas été communiqués : Nigel Décidé n'était pas détenteur d'un permis de conduire ; il a été testé positif à la drogue après l'accident ; il n'a apporté aucune assistance à Muzammil Hossenboccus, grièvement blessé après l'impact ; des boissons alcoolisées ont été retrouvées dans la voiture de location qu'il conduisait.

Autant d'éléments déterminants qui, selon le DPP, auraient conduit à une toute autre décision s'ils avaient été transmis dès la première demande d'avis.

Sur cette base, quatre accusations provisoires ont été retenues contre le jeune homme : homicide involontaire par imprudence ; omission coupable ; conduite sous l'influence de drogues ; conduite sans permis. Ces charges replacent le dossier dans toute sa gravité et justifient, selon le DPP, la détention immédiate du suspect. Nigel Décidé devrait être formellement inculpé en cours de Rose-Hill ce lundi. L'enquête se poursuit.