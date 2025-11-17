Sénégal: Cinéma-Sotiguis awards - 5 distinctions pour le Sénégal

Le cinéma sénégalais primé à l'international. Lors des Sotiguis Awards qui récompensent les talents du cinéma et de l'audiovisuel africains et de sa diaspora, le pays a récolté 5 distinctions, d'après un communiqué de l'organisation, cité par l'APS. Parmi celles-ci, on a la plus haute récompense, le Sotigui d'or, qui est revenu à Ibrahima Mbaye Thié.

Ce dernier a, par ailleurs, récolté le prix du « Meilleur acteur de la diaspora » pour son rôle dans le film "Ni chaînes ni maîtres" du réalisateur franco-béninois Simon Mountairou, un long métrage qui traite de la révolte des esclaves marrons et sorti en 2024.

Concernant les autres distinctions, on a le prix du "meilleur acteur" de l'Afrique de l'Ouest décerné à Cheikh Babou Gaye grâce à son interprétation "remarquable" dans le film "Les Nanas" du réalisateur Khalifa Ba; le prix du "meilleur jeune espoir" à Pape Aly Diop, acteur principal du film "Timpi Tampa" de Adama Binta Sow; alors que Diariatou Sow a été sacrée "meilleure espoir africaine série TV 2025" pour sa performance dans la série "Crédule".