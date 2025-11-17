Sénégal: Linguère - Le musée Alboury Ndiaye de Yang-Yang en quête de renaissance

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

Le musée Alboury Ndiaye, témoin précieux de l'histoire du royaume du Djolof, est en quête de renaissance. Situé à Yang-Yang, commune du département de Linguère, dans le nord du Sénégal, ce site patrimonial abrite les vestiges du palais royal du dernier roi du Djolof, Alboury Ndiaye, figure emblématique de la résistance anticoloniale.

Malgré sa valeur historique et culturelle, le musée souffre d'un manque d'infrastructures adaptées, selon Pape Khalifa Ndiaye, conservateur du musée.

Face à cette situation, des voix s'élèvent pour réclamer sa réhabilitation urgente, afin de préserver la mémoire du royaume disparu et de faire de ce lieu un véritable centre de transmission et de valorisation du patrimoine sénégalais.

Modou Ndong, deuxième guide du musée, formule ses doléances : « Nous demandons à l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, de penser à sa réhabilitation en construisant une grande salle d'accueil pour les visiteurs, avec toutes les commodités. Nous souhaitons également qu'on procède au pavage de la cour et de la devanture du musée. »

