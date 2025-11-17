Sénégal: PS - Le Mouvement national des femmes relance la machine socialiste

Le Mouvement national des femmes socialistes, dirigé par Aïda Sow Diawara, ancienne députée-maire de Golf Sud et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, a organisé, samedi 15 novembre 2025, une grande mobilisation à la Maison du parti Léopold Sédar Senghor. Cette rencontre, placée sous la présidence de la secrétaire générale du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye, a servi de cadre pour rappeler le rôle majeur des femmes dans le repositionnement du Parti socialiste.

Le Parti socialiste (Ps) a renoué, le 15 novembre, avec l'ambiance des grands rendez-vous politiques. Le Mouvement national des femmes socialistes, dirigé par Aïda Sow Diawara, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, a réussi le défi de la mobilisation. Sous la présidence d'Aminata Mbengue Ndiaye et en présence des responsables des différentes instances du parti, les présidentes des 14 unions régionales du Ps ont réaffirmé leur engagement à soutenir le mouvement de relance lancé au mois d'août dernier par leur secrétaire générale. Elles se sont résolues à mettre à contribution leur puissance mobilisatrice, leur influence politique et leur leadership avéré pour une renaissance du parti historique.

Après 12 ans de compagnonnage avec le régime de Macky Sall, le Parti socialiste qui a été au pouvoir de 1960 à 2000 fait face à une nouvelle donne politique depuis l'avènement du nouveau régime porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Le Ps a ainsi mis en place, au mois d'août dernier, une commission spéciale dirigée par l'ancien ministre Mamoudou Faye et le Professeur Gorgui Ciss en vue de définir des stratégies pour une restructuration de la formation et une reconquête du pouvoir.

Dans ce sillage, la présidente du Mouvement national des femmes a rappelé qu'au-delà de leur force mobilisatrice, les femmes socialistes ont joué un rôle incontournable dans le rayonnement du parti et le développement de la Nation en tant que femmes d'État et pionnières politiques. Selon Aïda Sow Diawara, elles ont été au premier plan des indépendances à nos jours.

Parmi celles-ci figurent Caroline Diop-Faye, institutrice, première femme députée de l'histoire du Sénégal (1963-1978), puis première femme ministre : ministre de l'Action sociale (1980), ministre déléguée auprès du Premier ministre (1981-1982), ministre d'État (1982-1983). Les socialistes se sont aussi souvenues de Fatoumata Kâ, deux fois députée (1983 et 1988) et première vice-présidente de l'Assemblée nationale (1984-1988), ou encore d'Adja Arame Diène, ancienne présidente de l'Union régionale des femmes socialistes de Dakar et ancienne vice-présidente du Conseil régional de Dakar.

Une figure emblématique de la vie politique sénégalaise. Une mobilisation féminine pour la Marche verte Elles ont, en outre, rendu hommage à plusieurs autres figures de proue, dont Me Aïssata Tall Sall, avocate, qui fut membre du Bureau politique du Parti socialiste et ancienne ministre. Dans une motion de soutien qu'elles ont lue à l'issue des travaux, les présidentes des 14 unions régionales présentes à la cérémonie ont exprimé leur volonté de jouer un rôle central dans la relance des activités du Parti socialiste.

Elles ont également renouvelé leur loyauté historique au Ps et leur reconnaissance à la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, l'une des rares femmes à diriger un parti aussi structuré. Dans son propos, Aminata Mbengue Ndiaye s'est félicitée de la forte mobilisation du Mouvement national des femmes du Parti socialiste.

Elle s'inscrit, selon ses mots, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'animation élaboré par la Commission spéciale de relance. Celui-ci a pour objectif majeur de remobiliser le parti dans toutes ses composantes, en perspective du prochain congrès extraordinaire. La secrétaire générale a saisi l'occasion pour rappeler l'impératif de promouvoir la justice sociale, le respect des principes républicains et démocratiques au Sénégal. Elle a aussi exhorté l'actuel régime à ne pas dévier de cette trajectoire. Mme Ndiaye a réaffirmé l'attachement du parti aux valeurs de la République, à l'État de droit et aux intérêts exclusifs du peuple sénégalais.