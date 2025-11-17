Sénégal: Jaxaay - Un agent commercial détourne près de 90 millions F CFA pour des paris sportifs

Le Commissariat d'arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niakourab a procédé, le 12 novembre 2025, à l'interpellation d'un agent commercial impliqué dans une vaste affaire d'escroquerie et d'abus de confiance.

Les premiers signaux d'alerte ont été donnés par l'adjoint au gérant de la société qui l'employait, une entreprise spécialisée dans la distribution de crédits, le transfert d'argent et les unités de valeur (UV).

Selon la société, l'individu était lié par un contrat de prestation de services et couvrait les zones de Keur Massar et Malika. Au cours des trois derniers mois, une baisse anormale des commissions a attiré l'attention de l'encadrement. Un inventaire du fonds de roulement a alors révélé un déficit de 38 119 500 F CFA en UV et en espèces, somme qui lui avait été confiée. Confronté aux faits, l'agent a reconnu le manque et avait même signé une reconnaissance de dette qu'il n'a jamais honorée.

Plus de 50 millions escroqués à des tiers

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enquête a révélé que le mis en cause utilisait les fonds de l'entreprise pour alimenter des paris sportifs. L'exploitation de ses deux téléphones a montré la présence de nombreuses applications de jeux et de paris, certaines mises atteignant un million de francs CFA. Il a admis avoir utilisé l'argent de la société pour financer son addiction.

L'affaire a pris une nouvelle dimension lorsque plus d'une dizaine de personnes se sont présentées au commissariat pour porter plainte. Toutes affirment que le suspect les avait contactées, prétextant une rupture d'UV au niveau de la société et leur demandant de lui en transférer avec promesse de remboursement en espèces ou en UV. Une promesse jamais tenue. Le montant cumulé de ces escroqueries est estimé à près de 50 millions F CFA.