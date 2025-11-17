Afrique: CAF Awards 2025 - Adji Ndiaye, une fierté du football féminin sénégalais

La gardienne sénégalaise Adji Ndiaye s'est brillamment distinguée cette année en figurant parmi les trois finalistes dans la catégorie Jeune joueuse de l'année aux Caf Awards 2025 ; une récompense prestigieuse décernée par la Confédération africaine de football (Caf). Aux côtés de la Marocaine Doha El Madani de l'As Far et de la Nigériane Shakirat Moshood de Bayelsa Queens Fc, Adji Ndiaye incarne l'émergence et la qualité du football féminin sénégalais.

C'est avec une grande fierté que son coach, Mame Moussa Cissé, a salué cette nomination qui honore non seulement Adji Ndiaye mais également tout le football sénégalais. « Cette distinction prestigieuse matérialise la progression constante du football féminin au Sénégal », a-t-il déclaré. Nommée en sélection nationale A dès l'âge de 16 ans, Adji a toujours fait preuve d'une discipline exemplaire, d'une rigueur et d'un professionnalisme remarquables.

En plus de ses qualités techniques et athlétiques, c'est sa maturité, son écoute et sa capacité à franchir patiemment les étapes vers la haute performance qui lui ont permis de se faire une place dans l'équipe nationale.

« Dotée d'une forte personnalité, Adji a su faire les choix opportuns pour rester concentrée sur ses objectifs et ambitions », souligne son entraîneur. Le succès d'Adji est aussi celui d'un encadrement de qualité, rendu possible grâce au travail souvent discret de formateurs comme Oulèye Dièye, Mamadou Lamine Thiaré, Ngagne Demba Cissé, Omar Diallo, Joe Correa et Ousmane Sène.

Doublement nominée aux Caf Awards 2025, elle est en lice pour les prix de meilleure gardienne d'Afrique et de meilleure jeune joueuse ; ce qui illustre sa progression fulgurante sur la scène continentale. Ses performances lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2025 ont particulièrement été remarquées, contribuant au parcours solide du Sénégal en quarts de finale.

Le football féminin sénégalais vit un tournant important, porté par des talents prometteurs comme Adji Ndiaye, dont la carrière s'annonce pleine de succès tant en club qu'en sélection nationale. La cérémonie des Caf Awards 2025, où seront dévoilés les lauréats, se tiendra en décembre prochain.