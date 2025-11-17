Sénégal: Franc-Tapha Tine du 15 février - Une première joute verbale sous haute tension

La saison de lutte démarre en fanfare avec les cérémonies traditionnelles de face-à-face. Le premier choc de Vip a tenu toutes ses promesses. Franc (Académie Jambars Wrestling) et Tapha Tine (Écurie Baol Mbollo) se sont fait face, le samedi 15 novembre, à l'esplanade de la 2stv dans une atmosphère électrique.

Un choc verbal. Le samedi 15 novembre, à l'esplanade de la 2stv, les regards étaient aussi acérés que les esprits. C'est la promesse d'un combat épique le 15 février 2026 à l'Arène nationale de Pikine. Dès 20h15, Tapha Tine fait son arrivée sur les lieux. Il est accompagné de son entraîneur technique, le coach Mbaye Déwane, de son préparateur mystique Mone 1, de son manager Sawrou Fall et de son frère Ndiaye Tine. Il affiche un état physique impressionnant, à son poids de forme, misant visiblement sur la mobilité, la vivacité et l'agilité. Cet état rappelle celui qu'il avait montré lorsqu'il corrigeait Elton de l'école Balla Gaye (30 juillet 2011).

C'est finalement à 20h44 que Franc, son protagoniste, fait son apparition. Il est accompagné d'Ibou Laye, le préparateur mystique de Modou Lô. Comme à son habitude, le leader de Jambars est en pleine forme : très à l'aise, confiant et provocateur.

Sans filtre et sans détour, Franc hausse le ton, le verbe tranchant. « Tapha Tine ne m'impressionne pas. Je vais le battre. Ensuite, il risquera d'inventer de faux problèmes pour justifier sa défaite. Il me connaît très bien », lâche-t-il, sûr de sa force. « Je suis meilleur que lui, je le lui prouverai le jour J », martèle-t-il, rappelant que c'est tout à fait logique que Tapha Tine puisse être préparé par ses aînés.

Puis, il embraie, la main sur le coeur : «Je vais l'évacuer en quelques secondes. Il ne me résistera pas». Déterminé, Ndiago'Or prévient même son adversaire. « Qu'il ne tente surtout pas de salir ma victoire après son revers », répète-t-il, montrant qu'il est très loin de douter de ses chances réelles de tirer son épingle du jeu. Tapha Tine a tenté de montrer, par des actes de provocation et des ripostes bien ciblées, qu'il ne craint rien de Franc. Ce, malgré le fait que ce dernier soit en pleine ascension et considéré comme le meilleur du moment.

« Lors de son combat contre Eumeu Sène (3 août 2025), j'étais présent à l'Arène nationale de Pikine pour bien observer, convaincu qu'ils étaient tous mes adversaires potentiels », a-t-il révélé. Et d'ajouter: « Je sais que Franc est un champion, mais qu'il vienne tôt le jour J... il ne fera que mordre la poussière et repartir tout aussi vite ». Le leader de Baol Mbollo a indiqué que les anciens lutteurs Mbaye Déwane, Zale Lô et Boy Kaïré l'accompagnent dans sa préparation.

«C'est mon combat, je compte bien lui faire sentir ce que c'est que de se frotter à moi», a-t-il averti, dans une volonté manifeste d'intimider son rival. Mieux encore, l'enfant de Réfane, dans le Baol, a assuré être « techniquement supérieur ». Il estime que son parcours en est la preuve. « J'ai affronté les meilleurs de ma génération et j'ai même envoyé certains aînés à la retraite. Le jour J, il va comprendre que je ne suis pas un adversaire à prendre à la légère », a-t-il dit, pour finir.