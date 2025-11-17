Sénégal: 'Dakar comedy club', cercle de l'humour inattendu

Dakar — L'humour en français trouve toute sa place au "Dakar comedy club", un espace convivial lancé par l'humoriste gabonais Kerane Mounguengui, arrivé au Sénégal en 2018 pour poursuivre ses études dans la capitale sénégalaise.

Ce cercle du rire fait le bonheur de nombreux ressortissants étrangers qui ne se retrouvent pas toujours dans les contenus humoristiques classiques sénégalais, caractérisés principalement par l'usage du wolof, langue la plus utilisée au Sénégal.

Les spectacles du "Dakar comedy club", qui se déroulent souvent dans le cadre privé des hôtels dakarois, sont un moment de décompression pour tout type public, même local.

Sur la terrasse d'un hôtel, un soir de spectacle comme un autre. Les chaises, disposées en cercle autour d'une table, rappelle au public que la gratuité du spectacle est compensée par la consommation obligatoire de boisson et plus.

En couple ou seuls, les spectateurs fixent la scène, impatients de voir le spectacle débuter, pendant qu'un groupe d'anglophones, dans un coin, semble peu concerné, en raison certainement de la barrière de la langue.

Le show démarre finalement, malgré un public peu nombreux, avec Kerane Mounguengui comme maitre de cérémonie (MC).

Après quelques vannes, l'artiste gabonais annonce l'un de ses poulains sur scène. Il s'agit du jeune humoriste sénégalais Manuel Junior Sagna dit "Kirikou".

Débit assez timide au début, "Kirikou" réussit à prendre ses marques petit à petit. Sur fond d'autodérision sur sa taille, il conquiert le public au fil des minutes qui voient se multiplier les fous-rires.

L'humoriste sénégalais raconte comment à Ouakam, son quartier de résidence à Dakar, il a été surnommé Kirikou, et surtout combien il a parfois bien du mal à conquérir des filles, à cause de sa petite taille.

Les mésaventures d'un étranger à Dakar

Il confesse au public son ambition de prester un jour sur une scène internationale en "one man show", avec des sketchs écrits en français et en wolof. Puis il cède sa place au jeune humoriste togolais Jocelyn Dogbo, de passage au Sénégal.

Grand gabarit, vêtu de noir et blanc, le nouvel arrivant fait penser à tout sauf un humoriste au premier regard. Mais il lui a suffi de placer quelques mots pour attiser la curiosité du public. Il va finalement pulvériser la scène de son talent.

L'humoriste commence par raconter son périple et ses mésaventures à son arrivée à Dakar. Il évoque le vol de son portable, comme un passage obligé pour tout étranger, se met aussi à comparer la vie à Lomé et Dakar.

Il réussit à casser la baraque avec son spectacle, le public peinant à se retenir avec rires de plus en plus appuyés, signe de spectateurs conquis qui se lâchent, sans compassion pour un pauvre étranger victime du "vol" de son portable.

Le jeune humoriste togolais, qui compte plusieurs scènes à l'échelle continentale, enchaîne avec des histoires "non-stop", interagissant par moments avec le public. Une attitude très appréciée par l'humoriste.

"Parmi mes cibles, il y avait un homme et une femme qui ont compris le jeu et se sont décontractés du coup. Cela m'a énormément fait plaisir", indique-t-il.

Convaincu par cette première expérience, Dogbo compte revenir au Sénégal, décidé à créer des ponts avec son pays, le Togo.

"J'ai plusieurs projets. Au cours de cette année, j'irai peut-être à Bukavu en République démocratique du Congo, si tout va bien, pour participer au festival du rire, et je compte également faire du stand-up en Europe, précisément en France, si Dieu le veut", renseigne-t-il.

Se déstresser et oublier les chagrins

La soirée a continué avec Kerane et ses vannes destinées au public, principalement quelques spectateurs devenus une cible facile pour cet humoriste au talent indéniable.

Des taquineries, arrangements pour mettre des célibataires en couple, tout y passe pour bien mélanger la sauce humoristique et terminer en beauté la soirée.

Certains ne retenaient plus leurs larmes, alors que la soirée prenait fin vers 1 heure du matin.

L'enthousiasme est monté jusqu'à la fin de la soirée au grand bonheur d'un public qui en a redemandé, à l'image de Aboubacar Sy que les humoristes n'ont cessé de charrier pendant leur show.

Aboubacar, dont le tort a été de se faire remarquer par une arrivée tardive, a joué le jeu jusqu'au bout, faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit.

"En tant que Sénégalais, c'est la deuxième fois que je vois un tel spectacle. Je trouve que c'est bien d'y participer après le boulot, pour se décontracter et oublier un peu les stress de la semaine", déclare-t-il.

Aboubacar s'est trouvé pris dans une hilarante histoire de relation arrangée qui l'a amené à échanger ses contacts avec une spectatrice du nom de Biba Fall.

Cette mère de deux enfants sortant à peine d'un divorce, a été invitée par son frère, pour "oublier un peu" ses chagrins grâce au rire. Un conseil qui a porté visiblement ses fruits.

"J'ai vraiment aimé le spectacle. Au départ, je n'avais rien compris, ensuite, lorsque les artistes m'ont demandé de me rapprocher, je me suis rendu compte que ce n'était qu'un jeu et cela m'a fait plaisir d'y jouer", témoigne-t-elle.