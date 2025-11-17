Afrique: Les Lions affrontent le Kenya pour faire oublier leur revers contre le Brésil

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va tenter de se relever de son faux pas de samedi face au Brésil, en défiant le Kenya, mardi, pour le compte de son deuxième match amical international de la fenêtre FIFA du mois de novembre.

La rencontre contre le Kenya est prévue à partir de 15 h GMT à Antalya, en Turquie.

Dominés (0-2) par les Brésiliens à l'Emirates stadium de Londres, samedi, les Lions ont vu les joueurs auriverde mettre fin à leur série de 26 matchs sans défaite.

Méconnaissables en premier mi-temps, les protégés de Pape Thiaw ont été dépassés par l'engagement des joueurs du sélectionneur italien du Brésil Carlo Anceloti.

Pape Thiaw a dû rectifier son dispositif tactique en deuxième mi-temps avec l'entrée de Nicolas Jackson, qui a permis à Kalidou Koulibaly et à ses partenaires de faire jeu égal avec le Brésil.

La défaite des Lions devant le Brésil, la première du sélectionneur sénégalais depuis son arrivée sur le banc du Sénégal (12 victoires et deux nuls), a créé une petite secousse, à plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des nations ((21 décembre-18 janvier).

Face au Kenya, qui n'est pas réussi à se qualifier à la prochaine CAN, les Lions ont l'occasion de faire oublier leur faux pas de samedi.

Pape Thiaw aura aussi l'opportunité de faire tourner son équipe face aux "Harambee Stars" qui reviennent d'une défaite devant la Guinée équatoriale.

Il doit également trouver une solution aux mauvaises entames de match de son équipe depuis cinq rencontres maintenant.

Les Lions éprouvent globalement beaucoup de mal à entrer dans leur match depuis quelques temps.

L'équipe nationale du Sénégal est arrivée dimanche matin à Antalya où les Lions se sont entraînés en présence du public.

Ce lundi, la séance d'entrainement se tiendra à 14H (GMT) au complexe sportif Mardan. Elle sera précédée de la conférence de presse d'avant match à 13h30 (GMT).

A la CAN, e Sénégal va évoluer dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC)