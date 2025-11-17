Sénégal: 'Retro musique', le rire sous une autre forme

Dakar — À la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), l'humour est une longue tradition, sous la houlette de légendes comme Sanokho par exemple, qui ont contribué à donner au métier du rire ses lettres de noblesse sur les antennes du média public. Baba Diouf, plus connu sous le nom de Horacio, est l'un des héritiers de cette histoire, avec son émission "Rétro musique".

Exit donc les Sanokho, Oumar Ba dit Baye Peulh, Makhourédia Guèye, Dembi Fall, Mor Ba, Ibrahima Ndiaye, Mame Yakhi Lalo et autres, le rire se présente sous une forme renouvelée à la RTS, à travers l'émission musicale "Retro musique", présentée par Horacio.

Ses collègues ne tarissant pas d'éloges pour lui, il est donc tout à fait normal qu'il soit accueilli comme une pop star sur le plateau de tournage, au studio TV 2B.

Horacio, arrivé du vestiaire, peut monter sur son plateau où tout le monde l'attend : cadreurs, réalisateurs, tout le monde est aux aguets pour le début du spectacle, avec au menu du jour une playlist de douze chansons des années 1990 et du début des années 2000.

Honneur aux dames, le tube "Yaye Nogaye", un hommage de l'artiste Assane Ndiaye aux mères et femmes, est servi d'entrée.

Pour la suite, à l'annonce de chaque titre, Horacio porte sa casquette d'humoriste en distillant des blagues en wolof, la gestuelle comique en prime, dans une bonne humeur générale qui électrise la salle.

Les cadreurs se retiennent difficilement pendant que tout le monde à la régie rit aux éclats.

Et pourtant, tout est improvisé chez Horacio, tout vient naturellement, à l'inspiration, rien n'est préparé vraiment.

L'APS par exemple bénéficie d'une dédicace particulière ponctuée d'une touche marrante.

"L'APS fait des reportages partout, de la présidence de la République en passant par le gouvernement. Ils partent même à la +Nasa+ pour faire des reportages pendant le décollage de la fusée", balance-t-il à l'antenne comme dédicace spéciale.

Horacio, avec ses pas de danse et sa gestuelle, semble puiser dans tous les genres possibles pour faire rire. Et ça marche. D'un simple mouvement des doigts, il provoque un fou-rire sur le plateau, avant même ses contorsions.

"Je mange vraiment à la sueur de mon front, de mon nez, etc.", balance l'artiste, essoufflé par ses mouvements et pas de danse, à la fin du tournage.

"J'ai commencé cette émission en 2022, mais elle est devenue virale sur les réseaux sociaux en 2025. Nous avions initié à l'époque une autre émission, 'Académie du rire', que je présentais avec un autre comédien, Thiokho, qui malheureusement est en stand-by depuis un certain moment", confie-t-il.

Cette première émission était une opportunité offerte aux jeunes humoristes de faire leur "one man show" sur le plateau de la RTS, explique-t-il.

"Retro musique", une émission de plus d'une heure, passe tous les samedis à 11 heures et à 21 heures, après le journal télévisé.

Cette émission a non seulement pour mission de divertir, mais aussi d'amener les auditeurs à se souvenir du passé par la musique.

"Pendant le tournage de l'émission, personne ne reste indifférent au niveau de la régie. On rigole, il y a de l'ambiance et nous avons parfois le retour des spectateurs au niveau des réseaux sociaux qui apprécient le spectacle, notamment sur Facebook", indique son actuelle réalisatrice, Arame Tall.