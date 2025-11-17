Sénégal: Dagana - Une ambulance médicalisée offerte à la commune de Gaya

Gaya — La commune de Gaya, dans le département de Dagana (nord), a réceptionné dimanche, une ambulance médicalisée entièrement équipée et offerte par un responsable politique local.

"Depuis plusieurs années, la commune fait face à un manque d'ambulances capables d'assurer le transfert médical des malades vers les centres de santé, l'hôpital de Saint-Louis ou encore les structures spécialisées de Dakar. Nous avons pris la responsabilité et l'engagement de répondre à ce besoin vital", a déclaré le donateur, Cheikh Tidiane Sy Gaye, lors de la cérémonie de remise.

Selon M. Gaye, ce don vise à combler le manque de moyens de transport sanitaire dans la commune, mais également dans la plupart des communes du département de Dagana.

Il s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par les autorités étatiques pour la mise en oeuvre du programme "Vision 2050", orienté vers la transformation économique et sociale du pays, a-t-il précisé.

Cette dotation intervient dans un contexte sanitaire marqué par la présence de l'épidémie de Fièvre de la vallée du Rift, qui affecte particulièrement les zones riveraines du fleuve Sénégal.

L'ambulance devrait renforcer la prise en charge et le transport rapide des patients vers les hôpitaux régionaux, a estimé le donateur.

Avec ce nouveau véhicule médicalisé, la commune peut améliorer à travers le centre de santé de Gaya, significativement la gestion des urgences et la sécurité sanitaire des populations, a dit M. Gaye.

L'infirmière en chef du centre de santé de Gaya, Yacine Faye Diouf, a salué ce geste, qui, selon elle, va contribuer au bon fonctionnement des structures sanitaires.

Elle a invité d'autres bonnes volontés à s'inspirer de ce geste pour aider les autorités à résoudre les problèmes sanitaires d'évacuation des malades dans la commune.