Mbaling (Mbour) — Le groupement des femmes de Mbaling, village situé dans la commune de Malicounda (ouest), ont lancé dimanche un modèle de boutique de quartier dénommé "Sunu Boutique", en vue de faire respecter les prix homologués par les pouvoirs publics, a constaté l'APS.

"Nous avons remarqué qu'au Sénégal, malgré les efforts du gouvernement et du ministère du Commerce [pour] régulariser les prix", deux boutiques installées dans la même zone peuvent parfois "appliquer des prix différents pour un même produit. C'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place cette initiative", a dit Abdoulaye Diop, promoteur de "Sunu Boutique".

Cette initiative a été financée entièrement par le réseau des femmes de Mbaling pour un montant de 4 millions de francs CFA.

"Nous avions un financement d'un million de francs CFA du maire Maguette Sène. Après 16 mois, nous avons pu réaliser un [chiffre d'affaires] de 51 millions", raconte Sellé Mbaye, présidente du réseau des femmes de Mbaling.

Elle ajoute que c'est à partir de ces fonds que cette boutique a été installée "pour 4 millions de francs CFA".

"L'initiative est intéressante à plusieurs points de vue, [et] contribue effectivement à ce que les populations puissent acheter conformément au prix fixé par l'État du Sénégal", s'est réjoui le député maire de Malicounda Maguette Sène.

"En tant que collectivité territoriale, un démembrement de l'État, nous devons contribuer à cette politique de l'État qui consiste à fournir des denrées de première nécessité à des coûts accessibles pour les populations", a-t-il indiqué.

L'objectif, renseigne l'édile de Malicounda, c'est d'implanter le modèle "Sunu Boutique" dans chaque village de cette commune, pour non seulement promouvoir l'entrepreneuriat féminin, mais aussi réduire le coût de la vie pour les populations de sa collectivité territoriale.