Sénégal: Ligue 2 - NGB poursuit son bon début de saison avec un troisième succès d'affilée

Dakar — L'équipe de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) a conforté son fauteuil de leader de la Ligue 2 en enchaînant un troisième succès à l'issue de la troisième journée du championnat.

NGB a surclassé (4-0) Amitié FC, ce dimanche, poursuivant sa bonne dynamique de début de saison.

Avec trois victoires en autant de sorties, le club des quartiers dakarois Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie compte 9 points (+6) au classement.

Les équipes de Teranga SC, Guelwaars de Fatick et AS Saloum sont les autres grands gagnants de la troisième journée de Ligue 2.

L'équipe de Teranga SC est allée battre Le Ndiambour à Louga, 1-0, enregistrant ainsi sa deuxième victoire d'affilée après une défaite en ouverture de la saison.

Après deux matchs nuls, Guelwaars de Fatick a signé son premier succès de la saison en dominant, 2-0, l'AS Kaffrine.

L'AS Saloum a battu, 1-0, Thiès FC.

La troisième journée de Ligue 2 sera clôturée lundi avec les rencontres DUC-Essamaye et Jamono de Fatick-AS Douanes.