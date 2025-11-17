Sénégal: WBLA 2025 - L'ASC Ville de Dakar décroche l'unique ticket de la Zone 2

Dakar — L'ASC Ville de Dakar s'est qualifiée pour la FIBA Women's Basketball League Africa (WBLA) 2025, compétition prévue du 5 au 13 décembre en Égypte, après sa victoire (124-31) contre Fireball Athletic Club de Guinée, dimanche à Praia, lors du tournoi qualificatif de la Zone 2.

La FIBA Africa Women's Basketball League, ou Ligue africaine féminine de basketball, a remplacé la Coupe d'Afrique féminine des clubs champions après l'édition 2022. Cette compétition est organisée par FIBA Afrique, l'instance dirigeante du basketball continental.

Quatre équipes de la Zone 2 devaient initialement disputer la seule place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue africaine féminine de basketball.

Finalement, seules trois formations ont pris part au tournoi, à savoir l'ASC : ASC Ville de Dakar, Kriola Star du Cap-Vert et Fireball Athletic Club de Guinée. Black Mamba Basketball, l'autre club guinéen engagé, a déclaré forfait.

Les septuples championnes du Sénégal ont d'abord dominé l'équipe hôte, Kriola Star (68-42), avant de s'offrir un deuxième succès éclatant (124-31) contre Fireball Athletics Club.

L'ASC Ville de Dakar décroche ainsi l'unique ticket qualificatif de la Zone 2 pour la Ligue africaine féminine de basketball.

Le club de la municipalité dakaroise participera à sa troisième compétition africaine, après l'édition de 2022 et celle de 2024, tenue à Dakar.

Lors de cette édition, l'ASC Ville de Dakar avait terminé quatrième du tournoi remporté par Ferroviário de Maputo (Mozambique). La Jeanne d'Arc de Dakar, autre représentante sénégalaise, avait été éliminée en quarts de finale.

La première édition de la Ligue africaine féminine de basketball s'est tenue au Sénégal en 1985 et avait été remportée par l'AS Bopp Basket Club, un club dakarois.

Le pays a également accueilli trois autres éditions (1993, 1997 et 1999), toutes remportées par le Dakar Université Club.

Avec quatre titres, le Sénégal est le troisième pays le plus couronné dans la compétition.

L'Angola et le Mozambique restent les nations les plus titrées, avec huit trophées chacun remportés par leurs clubs.