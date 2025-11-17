Afrique: Ballon d'or africain 2025 - Salah, Hakimi et Osimhen en course pour succéder à Lookman

Dakar — L'Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Achraf Hakimi et le Nigérian Victor Osimhen sont les trois finalistes retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour le titre du meilleur joueur africain 2025 dont le nom sera rendu public mercredi à Rabat (Maroc), à 18 h GMT.

Un des trois finalistes, le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah (vainqueur des éditions 2017 et 2018) et l'attaquant de Galatasaray, Victor Osimhen, succédera au Nigérian Ademola Lookman, sacré en 2024.

Les trois joueurs étaient déjà finalistes lors de l'édition 2023. Victor Osimhen avait été sacré meilleur joueur africain de l'année, succédant ainsi au Sénégalais Sadio Mané.

Agé de 26 ans, Osimhen est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions européenne, avec six réalisations. Arrivé dans le championnat turc en 2024, il a inscrit la saison dernière 37 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues.

Meilleur buteur (30 buts) et meilleur passeur (18 passes) la saison dernière en Premier League, Salah a également remporté le championnat anglais lors de l'exercice écoulé. L'Égyptien, âgé de 33 ans, a terminé quatrième au classement du Ballon d'or 2025, remporté par le Français Ousmane Dembélé.

Il a devancé le Brésilien Raphinha (FC Barcelone) et le Marocain Achraf Hakimi, auteur d'une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, avec lequel il a remporté le championnat de France, la Coupe de France et la Ligue des champions européens.

Blessé il y a quelques jours, le défenseur marocain de 27 ans manquera plusieurs échéances importantes avec son club et la sélection nationale.

Il est le quatrième joueur africain à remporter au moins deux fois la Ligue des champions de l'UEFA.

Les CAF Awards récompensent les meilleurs acteurs du football africain de la saison écoulée.

Les trois finalistes du trophée de la meilleure joueuse africaine sont également connues : la Nigériane Rasheedah Ajibade (PSG) ainsi que les Marocaines Ghizlane Chebbah (Al Hilal, Arabie saoudite) et Sanaa Mssoudy (AS FAR).

La CAF a aussi révélé les trois nominés dans les catégories suivantes : joueuse de l'année, joueur et joueuse interclubs, entraîneur de l'année, gardien et gardienne de l'année, équipes nationales masculine et féminine de l'année, club de l'année, jeune joueur et jeune joueuse de l'année.

Voici la liste complète des nominés :

Joueur de l'année

Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)

Victor Osimhen (Nigeria, Galatasaray)

Joueuse de l'année

Rasheedah Ajibade (PSG)

Ghizlane Chebbah (Al Hilal)

Sanaa Mssoudy (AS FAR)

Joueur interclubs de l'année

Fiston Mayele (RD Congo, Pyramids)

Mohamed Chibi (Maroc, Mamelodi Sundowns)

Oussama Lamlioui (Maroc, RS Berkane)

Entraîneur de l'année

Bubista (Cap-Vert)

Mohamed Ouahbi (Maroc U20)

Walid Regragui (Maroc)

Gardien de but de l'année

Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Munir Mohamedi (Maroc, RS Berkane)

Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Gardienne de but de l'année

Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)

Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Jeune joueur de l'année

Abdellah Ouazane (Maroc, Ajax)

Othmane Maamma (Maroc, Watford)

Tylon Smith (Afrique du Sud, Queens Park Rangers)

Jeune joueuse de l'année

Adji Ndiaye (Sénégal, AS Bambey)

Doha El Madani (Maroc, AS FAR)

Shakirat Moshood (Nigeria, Bayelsa Queens FC)

Équipe nationale de l'année

Cap-Vert

Maroc

Maroc U20

Club de l'année