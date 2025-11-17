Sénégal: 'Sotigui Awards 2025' - Bakary Sarr salue 'la vitalité' de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais

Dakar — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a félicité les quatre lauréats sénégalais honorés aux "Sotiguis Awards 2025", une consécration qui témoigne, à ses yeux, de la vitalité du sous-secteur de l'audiovisuel et du cinéma.

"J'adresse mes chaleureuses félicitations à tous les lauréats qui ont honoré la nation avec ces prestigieuses distinctions amplement méritées. Ces distinctions obtenues par les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel sont une preuve éclatante de leur engagement, de leur savoir-faire et de leur professionnalisme", a-t-il dit dans un communiqué de presse reçu dimanche à l'APS.

Selon Bakary Sarr, ces récompenses témoignent "de la vitalité et du dynamisme du sous-secteur qui a toujours hissé le Sénégal au plus haut niveau à travers le monde".

Lors de la 10e édition des "Sotiguis Awards 2025" organisée samedi soir au Cinéma Canal Olympia Yennenga à Ouaga 2000, à Ouagadougou, quatre acteurs sénégalais ont reçu cinq distinctions dont la plus prestigieuse, à savoir, le "Sotigui d'or" attribué à Ibrahima Mbaye "Thié".

Ce dernier a aussi obtenu le "Sotigui du meilleur acteur de la diaspora" pour son rôle dans le film "Ni chaînes, ni maîtres" de Simon Moutairou.

"Cette distinction salue [le] parcours international [de cet acteur sénégalais] et son influence au-delà des frontières africaines", a commenté le secrétaire d'Etat à la Culture.

Le jeune acteur Papa Aly Diop a été récompensé dans la catégorie "meilleur espoir africain" pour son rôle dans le film "Timpi Tampa" de Adama Bineta Sow.

"Produit par Cinékap, cette récompense souligne [un] talent naissant et prometteur, et annonce une belle carrière future", indique M. Sarr en parlant de Pape Aly Diop.

⁠L'actrice Diariatou Sow s'est illustrée en décrochant le titre de "meilleure espoir africaine série TV" pour son rôle dans "Crédule" de Almoukhtari Jantler, une distinction qui vient récompenser "sa performance remarquable et son impact dans le paysage audiovisuel", selon Bakary Sarr.

⁠Cheikh Babou Gaye enfin a reçu le titre de "meilleur acteur" de l'Afrique de l'Ouest, pour son rôle dans "Nanas" de Khalifa Ba.

"Nos acteurs ont été honorés de distinctions majeures, confirmant ainsi l'excellence et le dynamisme de la création nationale", s'est réjoui le secrétaire d'Etat réaffirmant le soutien des autorités pour maintenir cette dynamique.

"L'Etat du Sénégal continuera d'accompagner les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour maintenir cette belle dynamique de succès du 7ème art", a-t-il assuré.

Bakary Sarr a dit toute sa gratitude aux organisateurs des "Sotiguis Awards" pour leur "travail inlassable" en faveur de la promotion des acteurs du cinéma d'Afrique et de la diaspora.