Ile Maurice: Good Council - Quelle première !

On croyait qu'il aurait à repasser une nouvelle fois pour ouvrir son compteur chez nous après plusieurs deuxièmes places, mais Good Council l'a fait de la plus belle manière, et ce, dans la plus grande course du calendrier. Il permet surtout dans la foulée à son jeune entraîneur Arveen Nagadoo de réaliser un coup d'essai et coup de maître pour son tout premier partant dans le Maiden.

Il était l'un des chevaux les plus malchanceux au départ de la course. Et pourtant, il n'était qu'un simple outsider à 7/1. Tous les regards étaient braqués sur Zeus de l'entraînement Gujadhur et à un degré moindre The Gatekeeper. Mais c'était mal connaître le fils d'Oratorio.

Au départ, c'est William Iron Arm qui s'est montré le plus rapide pour prendre le commandement de la course. Good Council était dans le peloton de tête alors que The Gatekeeper était bien placé. Raymond Danielson (Good Council) attendit que William Iron Arm commença à settle down pour prendre franchement la direction des opérations. Il imprima un bon train à la course et semblait très à l'aise pendant tout le tracé. À l'arrière, The Gatekeeper était toujours bien placé alors que Zeus était, lui, en retrait.

Arrivé au 700 m, un vilain incident devait marquer la course. Rye Joorawon avait déboîté sa monture à l'extérieur, mais Jason Gates, qui pilotait William Iron Arm, devait gêner de manière grotesque The Gatekeeper pour le ramener sur les barres. À l'avant, Good Council prolongeait bien ses foulées et il était évident qu'il irait loin dans la ligne droite.

Le courageux The Gatekeeper tenta à l'amorce du dernier virage de se rapprocher de Good Council. À mi-ligne droite, on eût l'impression que le coursier de Subiraj Gujadhur allait être en mesure de prendre le dessus sur Good Council, mais l'élève d'Arveen Nagadoo repartit de plus belle pour s'imposer assez aisément devant The Gatekeeper. Zeus, qui avait attaqué complètement en épaisseur, termina troisième.

Arveen Nagadoo recevant la Maiden Cup des mains du premier ministre, le Dr Navinchandra Ramgoolam.

Il est bon de souligner que le public a hué le jockey Jason Gates pour sa vilaine faute sur The Gatekeeper, qui n'a nullement démérité dans les circonstances.

Pour revenir à Good Council, il faut dire qu'il méritait de remporter une victoire depuis sa première deuxième place dans la Duchesse. Il a souvent joué de malchance et sa victoire constitue une juste récompense pour son entourage.

Une victoire qui ne peut que faire du bien au jeune entraîneur Arveen Nagadoo, qui n'a obtenu sa licence d'entraîneur que cette saison.

Quadruplé pour Arveen Nagadoo

Outre la belle victoire de Good Council dans le Maiden, l'écurie Arveen Nagadoo a fait parler d'elle dans trois autres courses hier, réalisant un brillant quadruplé. Zacatoo remportant la première course, Mystery Cache s'imposant dans la deuxième épreuve de la journée et Taking Silk passant la ligne en vainqueur dans la dernière course.

Zacatoo (Danielson) a remporté une course pleine de mérite. C'est le cas de le dire. Évoluant en one-off sur tout le parcours, il est reparti de plus belle dans la ligne droite, s'imposant dans un fauteuil. Cybotix, le premier des battus, n'a vu que du feu dans la ligne droite finale. C'est la deuxième victoire de Zacatoo en autant de sorties chez nous.L'entourage de Good Council aux anges après la belle victoire de leur pensionnaire dans le Maiden.

Mystery Cache (Danielson) a également contribué au bonheur de l'écurie Arveen Nagadoo en s'imposant dans la deuxième course. Ce coursier a réalisé le doublé en s'imposant au terme d'un très bon finish. Il a aussi profité des malheurs de Cliff Swallow, qui a une nouvelle fois joué de malchance en ne trouvant pas le passage à un moment important dans la ligne droite finale. Quant à Taking Silk, il a offert une victoire à Rye Joorawon, malchanceux tout au long de la réunion. Taking Silk s'est imposé devant Aeneas au terme d'un bel effort.

L'écurie Paul Foo Kune a également été victorieuse lors de cette journée classique par l'entremise d'Alpine Challenge (Ramsamy) dans la troisième course. Ce coursier a surmonté sa sixième ligne pour diriger le groupe alors que Quatro Five Six n'a, lui, pas démontré la vitesse requise. Alpine Challenge a imprimé un train régulier à la course avant de résister assez facilement à la jument Wugug dans la ligne droite finale.

Malchanceux tout au long de la journée, Rye Joorawon a sauvé sa journée par l'entremise de Taking Silk dans la dernière course au programme. Fort de ce succès, l'écurie Paul Foo Kune devait remettre le couvert dans la course suivante avec Cumbre Vieja (Ramsamy), qui s'alignait dans quatre classes supérieures par rapport à sa dernière sortie. Cumbre Veija a facilement pris le commandement de la course pour imposer son rythme à la course. Au 300 mètres, il était encore en main et il était clair qu'il allait être difficile à battre. Dans la ligne droite, il devait remettre une couche pour s'imposer facilement devant Spelling Bee. Cumbre Vieja a bouclé le parcours en 1m29.33s, le meilleur temps de la saison sur 1500m.

L'établissement Preetam Daby a inscrit son nom sur la liste des vainqueurs en deux occasions lors de cette journée, d'abord par l'entremise de Fireflare (Taka), qui s'est offert le scalp de Roman's Revenge dans la cinquième course et Bugalugs (Taka) dans la septième épreuve. Roman's Revenge a voulu diriger la course, mais a été contrarié par Ninety Nine Heroes. Il s'est mis à tirer et il était évident qu'il allait être vulnérable lors de l'emballage final. Le gagnant Fire-flare est, lui, parti de loin au 600m pour tout simplement terrasser ses adversaires dans la ligne droite. Bugulags, à l'image de Fire-flare a également attaqué de loin, profitant de son léger handicap pour remporter dans la septième course. Il s'est imposé devant Zil Moris, qui a bien conclu sa course.