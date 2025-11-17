Ile Maurice: Stéphane Adam porte plainte contre un ASP à l'IPCC

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Stéphane Adam, l'un des directeurs de Menlo Park, s'est rendu ce lundi matin à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC). Il a déposé une plainte formelle visant un Assistant surintendant de police (ASP) affecté à l'Anti-Money Laundering Unit du Central Crime Investigation Department (CCID).

Selon la plainte soumise à l'IPCC, deux réunions informelles auraient eu lieu dans le bureau de l'ASP, en l'absence des avocats d'Adam. Lors de ces rencontres, l'officier lui aurait demandé de modifier sa déposition écrite afin d'accuser faussement Aditi Boolell, dans le but de lui imputer une charge provisoire, et de confirmer la charge visant l'ex-ministre Renganaden Padayachy (conspiracy to commit a wrongful act). En échange, l'ASP aurait proposé de ne pas s'opposer à la demande de variation order permettant à Adam de voyager.

La plainte allègue également que l'ASP aurait communiqué verbalement des extraits de dépositions d'accusés et de témoins pour façonner un récit incriminant Aditi Boolell et Padayachy, tout en occultant volontairement des affidavits fournis par Menlo Park, pourtant constitués de preuves sous serment. La plainte a été transmise aujourd'hui au Commissaire de police, au Premier ministre, au Deputy Prime Minister, au leader de l'opposition, au Directeur des poursuites publiques, ainsi qu'aux ambassades du Royaume-Uni et de France.

