Maroc: L'EMSI organise la 11è édition du Forum EMSI Entreprises

L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) a annoncé le lancement de la 11è édition du Forum EMSI Entreprises, un rendez-vous phare de la relation école-entreprise au Maroc.

Placée sous le thème "Ingénieurs du futur : architectes d'un Maroc souverain, durable et innovant", cette nouvelle édition se déroulera dans les différentes régions de présence de l'EMSI : Casablanca (14 novembre), Rabat (21 novembre), Marrakech (28 novembre) et Tanger (6 décembre), réunissant entreprises, institutions, étudiants et experts, indique l'École dans un communiqué.

Depuis sa création, le Forum EMSI Entreprises rassemble les étudiants et lauréats de l'EMSI et les entreprises partenaires de l'EMSI autour d'un objectif commun visant à explorer les opportunités professionnelles liées aux défis de demain, rapporte la MAP.

"Cette édition 2025 s'inscrit dans un contexte où le Royaume accélère sa transition vers un modèle de développement fondé sur la connaissance, la recherche appliquée et la souveraineté industrielle. L'ingénieur y occupe une place centrale, en tant qu'acteur clé de la compétitivité nationale et de la durabilité des modèles productifs", souligne l'EMSI.

"Former des ingénieurs, c'est préparer les architectes du Maroc de demain. Le Forum EMSI Entreprises traduit cette ambition de rapprocher les talents, les innovations et les besoins réels du marché pour construire ensemble un avenir souverain et durable", explique Mohamed El Rhabi, Directeur Général de l'EMSI, cité dans le communiqué.

Le Forum EMSI Entreprises est décliné chaque année dans un format itinérant afin de renforcer la proximité entre les entreprises et les jeunes talents dans les principales régions du pays. Chaque étape accueillera des stands de recrutement, des conférences sectorielles et des espaces d'échanges autour des métiers d'avenir.

Les thématiques abordées mettront en lumière les nouveaux leviers de croissance du Maroc: transition énergétique, digitalisation, intelligence artificielle, industrie 4.0, et souveraineté technologique.

Des experts nationaux et internationaux y partageront leurs visions des mutations à venir et des compétences que devront maîtriser les ingénieurs du futur.

Véritable catalyseur d'opportunités professionnelles, le Forum EMSI Entreprises permet chaque année aux étudiants et lauréats de rencontrer un réseau diversifié de partenaires économiques, industriels et institutionnels. Les échanges noués dans ce cadre débouchent souvent sur des stages, des projets de fin d'études, ou des recrutements directs, confirmant le rôle du Forum comme un levier d'employabilité et d'intégration professionnelle.

Plusieurs grands groupes marocains et internationaux prendront part à cette édition pour présenter leurs politiques de recrutement.

Pour rappel, l'édition précédente du Forum EMSI Entreprises a rassemblé 268 entreprises, attiré plus de 6.200 visiteurs, réuni près de 600 représentants d'entreprises, et permis la conclusion de 36 nouveaux partenariats fructueux.

Fort de ce succès, le Forum poursuit sa mission de faciliter les échanges et les rencontres professionnelles, offrant une véritable plateforme de networking pour les futurs ingénieurs et les recruteurs.

Fondée en 1986 et reconnue par l'État, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur est la première école d'ingénieurs privée au Maroc, et est membre de Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.

Forte de 39 ans d'expérience, l'EMSI compte aujourd'hui 19 campus dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès), forme plus de 16.000 étudiants en ingénierie et dispose d'un réseau de plus de 21 000 lauréats en poste au Maroc et à l'international.