Maroc: Tan-Tan - L'ONEE renforce et sécurise l'alimentation en eau potable

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a annoncé l'achèvement des travaux de réalisation du projet d'extension de la station de déminéralisation à Tan Tan, destinée à renforcer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de cette ville et des localités avoisinantes.

Inaugurée en présence du gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, à l'occasion du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ce projet constitue une avancée majeure pour la souveraineté hydrique et le développement durable des provinces du Sud du Royaume.

Réalisé pour un investissement de 80 millions de dirhams, financé par l'ONEE à travers un prêt du Fonds Saoudien de Développement, ce projet consiste en l'extension de la station de déminéralisation des eaux de la nappe de Sehb El Harcha, permettant une capacité additionnelle de plus de 4.300 m³/jour et portant la production totale du site à près de 13.000 m³/jour, indique l'Office dans un communiqué.

Cette nouvelle installation utilise la technologie de l'osmose inverse et intègre des systèmes de récupération d'énergie, souligne l'ONEE, expliquant qu'elle permettra de réduire l'empreinte carbone et d'optimiser le coût de production, rapporte la MAP.

Inscrit dans le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027 (PNAEPI), dont la convention a été signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce projet assurera un approvisionnement sécurisé en eau potable pour près de 92.000 habitants et contribuera au développement socio-économique de la région.