Ile Maurice: Le corps sans vie d'un jeune de 23 ans retrouvé dans une maison abandonnée

L'autopsie pratiquée le dimanche 16 novembre à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo a établi que la mort d'Ashley Sebastien Moirt, alias «Siro», âgé de 23 ans et résidant à Sainte-Croix, est due à un œdème cérébral et pulmonaire. Le corps a ensuite été remis à sa famille, aucune plainte n'ayant été enregistrée.

Selon le rapport enregistré la veille, la police avait été appelée vers 16 heures à l'Impasse Muslim Cemetery Road, à Sainte-Croix, où le corps du jeune homme avait été retrouvé allongé sur le dos, à moitié dévêtu, dans une maison abandonnée en béton dépourvue de portes et de fenêtres.

Aucun élément suspect n'a été relevé sur place. Le corps avait été transféré à la morgue pour l'autopsie du lendemain. Selon des sources policières, le jeune homme était connu comme consommateur de drogues. Une sentinelle avait été affectée pour veiller sur la dépouille jusqu'à l'examen post-mortem. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de son décès.