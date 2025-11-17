Ile Maurice: Le corps sans vie d'un jeune de 23 ans retrouvé dans une maison abandonnée

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'autopsie pratiquée le dimanche 16 novembre à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo a établi que la mort d'Ashley Sebastien Moirt, alias «Siro», âgé de 23 ans et résidant à Sainte-Croix, est due à un œdème cérébral et pulmonaire. Le corps a ensuite été remis à sa famille, aucune plainte n'ayant été enregistrée.

Selon le rapport enregistré la veille, la police avait été appelée vers 16 heures à l'Impasse Muslim Cemetery Road, à Sainte-Croix, où le corps du jeune homme avait été retrouvé allongé sur le dos, à moitié dévêtu, dans une maison abandonnée en béton dépourvue de portes et de fenêtres.

Aucun élément suspect n'a été relevé sur place. Le corps avait été transféré à la morgue pour l'autopsie du lendemain. Selon des sources policières, le jeune homme était connu comme consommateur de drogues. Une sentinelle avait été affectée pour veiller sur la dépouille jusqu'à l'examen post-mortem. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de son décès.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.