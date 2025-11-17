Ile Maurice: Inauguration du SSR Complex - Un nouveau chapitre pour le sport

Le tout nouveau sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) Sports Complex a été officiellement inauguré, dans l'après-midi du samedi 15 novembre, lors d'une cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse et des sports, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam. L'événement, qui a réuni personnalités politiques, acteurs du monde sportif et habitants de la région, marque l'aboutissement d'un projet initié il y a près de deux décennies.

La cérémonie s'est ouverte par une allocution du ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, suivie de l'hymne national interprété par la Police Band. Plusieurs interventions ont ponctué l'après-midi, parmi lesquelles une présentation vidéo retraçant l'historique du projet et ses ambitions pour la modernisation du sport à Maurice. Navin Ramgoolam a salué l'engagement des équipes ministérielles et a tenu à souligner l'importance de l'hommage rendu à SSR. « Je tiens à remercier Deven Nagalingum qui a insisté pour nommer le complexe au nom de SSR. Ce plan de construire ce complexe sportif date de 2006. » Ajoutant : « Le sport est hyper important, surtout pour la santé. Ce n'est pas possible que 50 % de nos enfants à Maurice soient prédiabétiques.»

Dans une perspective tournée vers l'avenir, il a dévoilé plusieurs projets en développement : « Nos projets à venir sont la construction d'une piste de rallye, car il y a trop de morts sur nos routes à cause des rallyes illégaux et aussi un vélodrome.» Ces annonces ont été saluées par de nombreux jeunes athlètes et associations sportives présents, qui y voient une avancée majeure pour la structuration et la sécurisation du sport à Maurice. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation de la plaque commémorative.