Ile Maurice: SBM Holdings - Bénéfice en hausse de 19,2 % à Rs 4,8 Mds

Le groupe State Bank of Mauritius (SBM) a annoncé un bénéfice après impôts de Rs 4,8 milliards pour les neuf mois clos au 30 septembre 2025, en progression de 19,2 % par rapport à la période correspondante de 2024. Ce résultat marque une amélioration de la performance financière du groupe dans un contexte bancaire marqué par une concurrence accrue et une normalisation progressive des conditions macroéconomiques.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat d'exploitation a augmenté de 5,8 %, pour atteindre Rs 13,2 milliards. Cette performance s'appuie sur une progression du revenu net d'intérêts (+6,4 %), soutenue par un déploiement ciblé d'actifs à rendement plus élevé.

Les prêts et avances bruts aux clients non bancaires ont également légèrement progressé de 3,3 % pour s'établir à Rs 186,7 milliards. Du côté des revenus hors intérêts, la hausse est de 4,7 %, tirée surtout par l'amélioration des commissions, des frais bancaires et des activités de trading sur instruments à revenu fixe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les charges d'exploitation, qui s'élèvent à Rs 7,7 milliards, sont restées globalement stables par rapport à l'année précédente. Cette stabilité contribue à renforcer la capacité du groupe à convertir la croissance de ses revenus en rentabilité, un enjeu crucial dans un contexte où les marges bancaires se resserrent progressivement.

Commentant ces résultats, Raoul Gufflet, Group Chief Executive Officerde SBM Holdings Ltd, souligne la nécessité pour le groupe de repenser en profondeur son modèle d'affaires face à un environnement bancaire en mutation : «L'environnement économique se complexifie, les exigences réglementaires se renforcent et les attentes des clients évoluent rapidement. Les avancées technologiques redéfinissent notre manière de servir la clientèle et nous poussent à repenser nos modèles décisionnels et opérationnels.». D'ajouter : «Le groupe a connu certains revers et une forme de stagnation, mais nous sommes résolus à restaurer la confiance et à recréer les conditions d'une nouvelle dynamique. La transformation engagée permettra au groupe SBM de retrouver sa place dans le paysage bancaire national et régional».

Le dirigeant met en avant la mobilisation conjointe des nouveaux conseils d'administration des filiales, des équipes dirigeantes et des unités opérationnelles en vue d'accélérer cette transformation stratégique. Au 30 septembre 2025, le groupe SBM affichait un ratio d'adéquation des fonds propres de 21,8 %, bien au-dessus des exigences réglementaires, confirmant la solidité de sa structure financière.