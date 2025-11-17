Nigeria/Sénégal: Après l'élimination du Nigeria, Eric Chelle accuse la RDC de sorcellerie

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Nigeria ne sera pas à la Coupe du monde 2026. Les Nigérians ont perdu aux tirs au but contre la RD Congo ce dimanche 16 novembre 2025 en finale du tournoi de barrage africain. Le sélectionneur nigérian Eric Chelle a pris la parole après la rencontre et accusé la RDC de...sorcellerie.

L'élimination a été dure pour le Nigeria. Après 2022, les Super Eagles vont rater leur deuxième Coupe du monde d'affilée. Ce après avoir chuté contre la République démocratique du Congo, plus adroite lors de la séance de tirs au but (4 t.a.b. 3) après un nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. A l'issue du match, Eric Chelle s'est arrêté en zone mixte. Le sélectionneur du Nigeria en a profité pour faire une déclaration choc. Le Malien, qui a failli en venir aux mains avec un membre du staff congolais, a expliqué pourquoi.

«Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou», a dit Eric Chelle à ESPN. Avant d'ajouter : «à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois... C'est pour ça que j'étais un peu nerveux contre lui».

