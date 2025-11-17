Afrique: Gana Gueye sur Iliman Ndiaye - « Il peut être le prochain Ballon d'Or africain »

Idrissa Gana Gueye a eu des mots forts pour Iliman Ndiaye. Le milieu de terrain, qui voit sa progression depuis son arrivée, est convaincu qu'il peut aller encore plus loin.

Depuis le début de la saison, Iliman Ndiaye régale avec Everton. Le Sénégalais a déjà inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 11 rencontres de Premier League. Idrissa Gana Gueye peut ainsi apprécier son talent tous les jours, que ce soit en club ou en sélection. D'ailleurs, il l'a pris sous son aile dès son arrivée l'année dernière.

« Je m'entraîne avec lui tous les jours, donc je constate quotidiennement ses qualités et je vois de quoi il est capable. Il a juste besoin de croire en lui, de continuer à travailler dur et d'avoir de grandes ambitions pour lui-même. Je le défie à chaque match, à chaque fois qu'on joue. Je lui parle tout le temps. C'est un bon garçon, il écoute beaucoup et, oui, je suis comme son grand frère. J'ai toujours su qu'il réussirait ici à Everton et, honnêtement, je ne pense pas qu'il ait encore montré son meilleur potentiel », confie Gana dans une interview avec les médias d'Everton.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'ailleurs, Gana Gueye est convaincu qu'Iliman Ndiaye peut aller plus loin. « Je lui ai dit dès son arrivée ici qu'il pouvait être le prochain Ballon d'Or africain, car il a la qualité, la technique, le talent et tout le reste. Il a une combinaison de qualités que je n'ai jamais vue auparavant. C'est un homme humble. Un homme vraiment formidable. Il n'est pas timide ; il aime plaisanter et s'amuser avec tout le monde. Personne n'a jamais eu de problème avec lui, car il est humble et travaille sans relâche. On le voit dans les vidéos, même celles de son plus jeune âge, à quel point il s'investit, car il cherche toujours à s'améliorer. »