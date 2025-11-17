Congo-Kinshasa: Oral d'anglais à l'Examen d'État - « Mesure progressiste et indispensable », selon Sylvain Tshitoko

Le gouvernement congolais a décidé d'introduire, dès la session 2025-2026, l'épreuve orale d'anglais à l'Examen d'État, une réforme perçue comme « progressiste et indispensable » par Sylvain Tshitoko, chef des travaux et chef du département des langues et civilisations anglaises à l'Université Pédagogique de Kananga (UPKAN).

Selon lui, cette nouvelle épreuve permettra de renforcer la compétence communicative des élèves congolais, qui étaient jusque-là trop souvent limités à l'écrit dans l'apprentissage des langues étrangères.

Toutefois, Sylvain Tshitoko souligne que le succès de cette mesure nécessite des formations adéquates pour les enseignants, un renforcement des moyens didactiques, ainsi qu'une standardisation des critères d'évaluation. Il met en garde contre le risque d'inégalités entre établissements si ces conditions ne sont pas réunies.

L'objectif majeur est de faciliter la transition des élèves vers l'enseignement supérieur et leur insertion dans un monde de plus en plus globalisé, en améliorant leur maîtrise pratique de l'anglais, indispensable aujourd'hui pour de nombreuses filières et débouchés professionnels.