Togo: Inclusion, innovation, sécurité - La monétique fait son show à Lomé

17 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Salon de la Monétique et de l'innovation financière de l'UEMOA se tiendra les 20 et 21 décembre à Lomé.

Cette rencontre se veut un espace d'échanges, de dialogue et d'innovation entre les acteurs de l'écosystème financier, les décideurs politiques et les experts technologiques de la sous-région.

Au coeur des discussions : l'interopérabilité des systèmes de paiement, la cybersécurité, la confiance numérique, et surtout, l'accès des populations rurales aux services financiers modernes.

Avec l'essor des paiements électroniques, du mobile banking et de la digitalisation des services financiers, la monétique apparaît comme un pilier du développement économique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.