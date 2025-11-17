Congo-Brazzaville: Championnat scolaire africain - La Fécofoot entame les préparatifs

Le Championnat scolaire initié par la Confédération africaine de football (CAF) a changé de dimension.

La CAF a apporté les innovations pour l'édition 2025-2026 en mettant désormais l'accent sur les sélections nationales issues des établissements scolaires en lieu et place des écoles ou collèges tout court qui lors des précédentes éditions représentaient le pays à la phase finale.

Le changement de vision a poussé les fédérations à modifier les règles de jeu de l'organisation de la phase nationale. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) par le truchement de sa Direction technique nationale (DTN) a conclu sa première phase de détection les 13 et 14 novembre au Centre technique d'Ignié au cours de laquelle de centaines d'élèves des U-14 chez les filles et U-15 chez les garçons ont été évalués.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif n'était plus de consacrer un vainqueur mais de détecter des talents en vue de constituer une sélection nationale qui participera le mois prochain à Libreville au Gabon au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. «Il fallait bien un vainqueur. Mais sachez que la première place d'ici en aucun cas n'est qualificative à un tournoi. Ce n'est pas sur ce domaine qu'on va être qualifié. On avait toute une bande d'observateurs qui suivaient les matches et qui ont pris des notes parmi les joueurs qui montraient le plus de potentiels », a expliqué Pascal Blin, le Directeur technique national.

Les joueurs qui ont tapé dans l'oeil des observateurs seront convoqués pour suivre des séances d'entraînements spéciales ou jouer contre d'autres équipes scolaires de façon affiner l'équipe. « On peut arriver à faire une belle sélection. On communiquera à vos collèges la liste des joueurs repérés pour les entraînements ensemble pour avoir la meilleure sélection qui va aller faire la compétition au Gabon », a-t-il souligné.

Le champ d'action des prochaines éditions de la phase nationale va être plus élargi avec la participation des équipes scolaires venues de tous les coins du pays. Le but étant de constituer une vraie sélection nationale scolaire qui va défendre ses couleurs à chaque fois dans un pays zonal.