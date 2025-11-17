Congo-Brazzaville: Santé - Du matériel pour le centre de santé intégré de Mvou-Mvou

L'Unicef a officiellement remis, le 15 novembre, à Pointe-Noire du matériel technico-médical au centre de santé intégré de Mvou-Mvou et procédé à sa certification, dans le cadre de l'approche Mavimpi ya Mboté, sous le patronage du ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara

Estimée à une valeur de près de 96 millions de francs CFA, ce don comprend deux véhicules de supervision pour les districts sanitaires de Mvou-Mvou et de Tié-Tié, ainsi que des équipements médico-techniques destinés au renforcement de la prise en charge du couple mère et enfant.

Selon la représentante de l'Unicef au Congo, Victoria Ballotta, l'approche Mavimpi ya mboté incarne, depuis 2022, une collaboration exemplaire entre le ministère de la Santé, les centres de santé et l'Unicef. La République du Congo a enregistré, ces dernières années, les avancées significatives dans la réduction de la santé maternelle et infantile grâce à des efforts soutenus en matière de santé publique.

« Depuis 2022, Mavimpi ya mboté, fondée sur le renforcement des capacités locales, la mobilisation communautaire, l'interaction des soins à fort impact dans les plates-formes de santé primaire, a produit des avancées significatives dans l'amélioration de la qualité des soins de santé maternelle et infantile dans les districts pilotes », a-t-elle dit.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population a signifié que la santé du couple mère et enfant est une priorité majeure du gouvernement congolais. Beaucoup d'efforts ont été faits et d'autres sont en cours. « Cependant, certains enfants au Congo n'ont toujours pas accès à des soins de qualité. C'est pourquoi Mavimpi ya Mboté a choisi de commencer par le renforcement des services de vaccination pour ensuite étendre l'approche de l'amélioration de qualité à l'ensemble des soins de santé », a-t-il déclaré.