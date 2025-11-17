Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Belgique, Espagne et Russie)

17 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 16e journée, 4e division

William Hondermark était titulaire lors du succès de Bromley face à Barrow (2-1).

Belgique, 13e journée, 3e division

Toujours privé de Yannick Loemba, Namur chute à Tubize-Braine (1-4).

Espagne, 13e journée, 2e division

Gijon abandonne deux points face à Eibar (1-1). Yann Kembo est resté sur le banc, tandis que Pierre Mbemba est absent depuis le 5 octobre.

Fred Loki, lui, est entré à la 60e lors du match nul concédé par la réserve de Gijon face à Llanes (2-2).

Espagne, 13e journée, 4e division

Irun bat Logrones 2-1. Sans Corentin Louakima, resté sur le banc.

Russie, 19e journée, 2e division

L'Arsenal Tula l'emporte 2-1 à Ufa. Erving Botaka Yoboma était titulaire face à son ancien club et a été averti à la 57e.

Emmerson Illoy-Ayyet était également titulaire face à un ancien club et Yenisey prend un point chez le SKA Khabarovsk (1-1).

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.