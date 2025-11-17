Angleterre, 16e journée, 4e division

William Hondermark était titulaire lors du succès de Bromley face à Barrow (2-1).

Belgique, 13e journée, 3e division

Toujours privé de Yannick Loemba, Namur chute à Tubize-Braine (1-4).

Espagne, 13e journée, 2e division

Gijon abandonne deux points face à Eibar (1-1). Yann Kembo est resté sur le banc, tandis que Pierre Mbemba est absent depuis le 5 octobre.

Fred Loki, lui, est entré à la 60e lors du match nul concédé par la réserve de Gijon face à Llanes (2-2).

Espagne, 13e journée, 4e division

Irun bat Logrones 2-1. Sans Corentin Louakima, resté sur le banc.

Russie, 19e journée, 2e division

L'Arsenal Tula l'emporte 2-1 à Ufa. Erving Botaka Yoboma était titulaire face à son ancien club et a été averti à la 57e.

Emmerson Illoy-Ayyet était également titulaire face à un ancien club et Yenisey prend un point chez le SKA Khabarovsk (1-1).