Afrique: Ambassadeur adjoint du Soudan en Égypte inaugure un atelier sur les techniques de recherche scientifique

17 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur adjoint du Soudan en Égypte, Omar Al-Farouq Sayed Kamel, a inauguré hier un atelier de travail intitulé "Techniques de recherche scientifique et d'analyse des données utilisant l'intelligence artificielle ", qui s'est tenu au siège du Secrétariat général de la Ligue Arabe.

L'atelier vise à former des étudiants et des chercheurs soudanais dans les universités égyptiennes. Il a été organisé en collaboration avec plusieurs organismes, y compris le Secrétariat général de la Ligue arabe, l'Académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime et le Programme du Golfe arabe pour le développement.

