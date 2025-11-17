Nigeria: Plusieurs étudiantes ont été enlevées par des bandits qui ont attaqué une école dans le nord-ouest du pays

Abuja — Un nombre encore indéterminé de jeunes filles ont été enlevées par des bandits qui ont attaqué pendant la nuit une école pour filles dans le nord-ouest du Nigeria.

Dans les premières heures du 17 novembre, des hommes armés ont attaqué l'école secondaire publique pour filles Maga (Government Girls' Comprehensive Secondary School) dans la zone de gouvernement local de Danko/Wasagu (LGA) de l'État de Kebbi.

Après avoir tué le vice-président de l'établissement, Malam Hassan Yakubu Makuku, qui avait tenté de défendre les élèves, et blessé un garde, les assaillants ont enlevé un nombre encore inconnu de jeunes filles.

L'attaque a eu lieu vers 4 heures du matin, peu avant les prières de l'aube. Les ravisseurs se sont enfuis vers l'État voisin de Zamfara avec les filles capturées.

La région où l'enlèvement a eu lieu est à forte majorité musulmane. La LGA de Danko/Wasagu fait partie de l'émirat de Zuru (qui comprend les LGA de Fakai, Sakaba et Zuru).

L'État de Kebbi n'est pas étranger aux enlèvements d'élèves capturés par des bandits qui attaquent les établissements scolaires. Le 17 juin 2021, des hommes armés avaient enlevé environ 80 personnes, parmi lesquelles des membres du personnel et des élèves du Government College (FGC) de Yauri.

Une partie des otages avait été libérée par l'armée nigériane quelques jours après leur enlèvement, tandis que beaucoup d'autres auraient été libérés après le paiement d'une rançon.

Les bandits ont ensuite libéré 57 otages après sept mois. Les derniers ont été libérés entre avril et mai 2023 après avoir passé plus de 707 jours en captivité.