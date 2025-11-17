Ethiopie: L'Institut d'IA diversifie ses domaines d'action pour inclure la santé, l'agriculture et les services - Premier ministre Abiy

17 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle s'impose désormais comme un acteur majeur dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des services, porté par le renforcement continu de ses capacités technologiques.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il a précisé que l'institut intensifie ses activités dans des secteurs stratégiques tels que le cloud computing, le big data, l'analyse de données, la robotique et les technologies immersives.

« L'Institut conduit les applications de l'IA dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des services, tout en développant des expertises en informatique en nuage, en centres de données de grande capacité, en exploration de données, en robotique et en technologies immersives », a-t-il affirmé.

Il a également confirmé que l'institut a récemment transféré son siège dans l'ancien bâtiment de la Société éthiopienne de radiodiffusion, situé en plein cœur d'Addis-Abeba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le complexe qui accueille désormais l'Institut a été entièrement modernisé en moins d'un an, offrant un cadre de travail optimal et ergonomique à ses équipes », a-t-il souligné.

Selon le Premier ministre, l'institut a accompli des avancées notables en seulement cinq ans, démontrant à la fois la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle redessine les sociétés et l'importance pour l'Éthiopie de s'inscrire dans la compétition technologique mondiale.

Il a ajouté que le nouveau Centre de startups dédié à l'IA dynamise l'écosystème en permettant aux innovateurs de présenter leurs projets, de créer des prototypes et d'entrer en relation avec des investisseurs privés.

À ce jour, a-t-il précisé, 200 entrepreneurs ont déjà bénéficié des services offerts par ce centre.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.