Ethiopie: L'Institut d'IA diversifie ses domaines d'action pour inclure la santé, l'agriculture et les services - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle s'impose désormais comme un acteur majeur dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des services, porté par le renforcement continu de ses capacités technologiques.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il a précisé que l'institut intensifie ses activités dans des secteurs stratégiques tels que le cloud computing, le big data, l'analyse de données, la robotique et les technologies immersives.

« L'Institut conduit les applications de l'IA dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des services, tout en développant des expertises en informatique en nuage, en centres de données de grande capacité, en exploration de données, en robotique et en technologies immersives », a-t-il affirmé.

Il a également confirmé que l'institut a récemment transféré son siège dans l'ancien bâtiment de la Société éthiopienne de radiodiffusion, situé en plein cœur d'Addis-Abeba.

« Le complexe qui accueille désormais l'Institut a été entièrement modernisé en moins d'un an, offrant un cadre de travail optimal et ergonomique à ses équipes », a-t-il souligné.

Selon le Premier ministre, l'institut a accompli des avancées notables en seulement cinq ans, démontrant à la fois la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle redessine les sociétés et l'importance pour l'Éthiopie de s'inscrire dans la compétition technologique mondiale.

Il a ajouté que le nouveau Centre de startups dédié à l'IA dynamise l'écosystème en permettant aux innovateurs de présenter leurs projets, de créer des prototypes et d'entrer en relation avec des investisseurs privés.

À ce jour, a-t-il précisé, 200 entrepreneurs ont déjà bénéficié des services offerts par ce centre.