Afrique de l'Est: L'Éthiopie, pionnière de l'amélioration de la sécurité routière de la région - Ministre Alemu Sime

Addis-Abeba — Le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a affirmé que l'Éthiopie occupe désormais une position de leader régional dans la promotion de la sécurité routière, tout en modernisant son propre système national grâce à une coopération étroite entre l'État, les communautés locales et les partenaires internationaux.

Le ministre a indiqué que l'approche éthiopienne repose sur trois piliers : l'éducation du public, l'amélioration des infrastructures et un renforcement rigoureux de l'application des lois.

« La sécurité routière est une responsabilité partagée », a-t-il souligné, appelant à une coordination accrue des efforts et à une sensibilisation élargie de la population.

Lors de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière à Addis-Abeba, le ministre a rappelé que les accidents de la route constituent encore un défi majeur sur tout le continent.

Il a mis en évidence les initiatives entreprises par l'Éthiopie, notamment les projets de corridors urbains qui améliorent la mobilité et protègent les différents usagers de la route.

Parmi les avancées, il a cité la construction de routes plus sûres intégrant piétons, cyclistes et véhicules, la mise en place de nouveaux cadres juridiques ainsi que des interventions précoces visant à réduire les facteurs de risque.

L'Éthiopie aligne également sa stratégie sur le Plan d'action africain pour la sécurité routière, qui met l'accent sur le renforcement institutionnel, la conduite responsable, la gestion de la vitesse et une meilleure prise en charge des victimes.

Le ministre a en outre souligné le Programme de gestion des corridors, lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui encourage les modes de transport non motorisés et étend les infrastructures adaptées aux piétons et cyclistes.

Il a mentionné les efforts en cours pour améliorer la qualité des données, renforcer les services destinés aux victimes, intégrer la sécurité routière dans l'éducation et intensifier la sensibilisation publique.

Lerato Meteboge, commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie, a salué l'Éthiopie comme « un modèle inspirant » pour le continent, tout en rappelant les engagements pris à Marrakech pour réduire les décès sur les routes.

Malgré les progrès, a-t-elle noté, l'Afrique continue d'enregistrer des taux d'accidents élevés ; l'objectif de l'UA est de réduire de 50 % les décès d'ici 2030.

Robert Lisinge, directeur de la Division des technologies, de l'innovation, de la connectivité et du développement des infrastructures à la CEA, a pour sa part insisté sur la nécessité d'unir les forces face aux défis actuels.

« L'action collective est indispensable », a-t-il déclaré, réaffirmant l'engagement de la CEA à soutenir l'Éthiopie et à encourager une coopération accrue entre pays africains pour réduire les pertes en vies humaines sur les routes.

La Journée africaine de la sécurité routière, instaurée par l'Union africaine lors du sommet de 2012, est célébrée chaque année en novembre parallèlement à la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route.