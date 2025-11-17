Afrique: 10e édition 'Kokùtana' - Au moins 2.000 participants attendus à Dakar (organisateurs)

Dakar — Les organisateurs de la dixième édition du "Kokùtana" (se rencontrer en Lingala), prévue mercredi à Dakar, attendent au moins 2.000 participants à ce rendez-vous incontournable de l'innovation numérique, a appris l'APS.

"L'écosystème Tech comme levier transversal dans la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050", est le thème de cette rencontre dont la cérémonie d'ouverture aura lieu au Grand théâtre de Dakar.

"Nous voulons surtout faire de cette édition un évènement africain qui va réunir les acteurs de tout le continent. Nous avons l'ambition de rassembler plus de 1000 personnes. Nous visons même 2000 participants. Nous aurons 26 stands aménagés pour des expositions d'entreprise et de plusieurs organisations", a dit Abdoul Khadre Diallo, directeur général de "Volkeno", l'entreprise initiatrice de l'évènement.

M. Diallo, s'exprimait lors d'un entretien avec l'APS, en prélude du Kokùtana, événement incontournable de l'innovation numérique au Sénégal, organisé depuis 2015 grâce à des partenaires et divers acteurs.

"Cette année aussi, nous avons l'ambition de réunir les acteurs de l'écosystème du numérique du Sénégal et de la sous-région et de voir ensemble avec eux comment collaborer pour créer des solutions qui vont impacter l'écosystème africain", a-t-il expliqué.

"Et ces solutions se basent sur le numérique, l'innovation en collaborant avec les jeunes, les startups, les entreprises, les écoles, les universités, mais aussi l'administration et l'Etat sénégalais", a ajouté le directeur général de "Volkeno".

Il dit attendre de cette édition de nombreuses nationalités, notamment de leurs collègues du Bénin, du Burkina Faso, et du Gabon.

"Nous ambitionnons de faire de cette édition un évènement sous-régional, centré autour de la vision 2050 de l'Etat du Sénégal", a-t-il dit.

Il a rappelé que "Kokùtana" qui signifie "se rencontrer" en Lingala, une langue de l'Afrique centrale, avait connu "un réel succès" en 2024, au Grand théâtre de Dakar.

"En 2024, nous avions pu accueillir plus de 2.000 réservations, 41.000 visites sur le site web et touché en ligne plus de 215.000 personnes. Cette année, nous espérons faire mieux. Notre ambition, c'est de faire rayonner le Sénégal au niveau africain avec les autres pays que nous considérons comme des frères et soeurs", a souligné M. Diallo.

"Aujourd'hui, à Volkeno, nous employons des dizaines de personnes. On est autour de 50 collaborateurs qui travaillent principalement sur le numérique. Nous avons réussi à former plus de 5.000 jeunes depuis 2015-2016", a-t-il fait savoir.

"Aujourd'hui, au moins 1000 d'entre eux travaillent. Certains ont lancé leurs propres entreprises, d'autres ont voyagé. Le numérique est une aubaine pour l'emploi des jeunes", a-t-il relevé.

Une note de présentation indique que le "Kokùtana" s'est positionné comme un événement de référence pour l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique, qui depuis 2014, a servi de catalyseur à la collaboration entre les start-up, les leaders de l'industrie, les législateurs et les visionnaires.

Le texte indique également que le Kokùtana 2025 mettra en lumière le rôle transversal de l'écosystème tech dans la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. Il s'agira, lors de cette édition, de démontrer comment l'innovation, portée par un écosystème numérique solide, peut contribuer à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux, ajoute le document.