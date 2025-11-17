Sénégal: Le Jaraaf 'en retard' par rapport à ses objectifs, selon son entraîneur

Dakar — Le Jaraaf de Dakar est "en retard" par rapport à ses objectifs de départ, avec les deux défaites d'affilée qu'il a enregistrées en trois journées de championnat, a déclaré son entraîneur Souleymane Diallo.

"L'évaluation qu'on a faite, c'est qu'ion est en retard par rapport à nos objectifs initiaux", a-t-il dit en conférence d'après-match, dimanche soir, après le revers (0-2) essuyé par son équipe face à AJEL de Rufisque.

"C'est une défaite amère", a-t-il dit au sujet de cette rencontre comptant pour la troisième journée de la Ligue 1 de football.

Sur neuf points possibles, le Jaraaf n'en a engrangé qu'un seul, face à l'équipe des HLM de Dakar, lors de la première journée.

Souleymane Diallo, qui vient d'arriver cette saison sur le banc des "vert et blanc", dit ne pas comprendre pas la mauvaise entame de son équipe.

"On a de très bons dirigeants, un groupe qui est bon, un entraîneur moyen, des supporters présents. Dans l'ensemble, on a tout pour gagner, mais on ne gagne pas. C'est la question que je me pose", s'est interrogé le technicien sénégalais.

Il estime nécessaire de "cogiter" sur cette mauvais passe le plutôt possible, en espérant qu'il n'y a "pas péril en la demeure".

"Nous allons travailler d'ici la cinquième ou la septième journée, pour prendre le maximum de points. Je ne pense pas que ma position soit menacée. Je suis focus sur l'objectif qui m'est fixé. Il reste 27 journées, on va travailler pour mériter la confiance de nos dirigeants", a déclaré Souleymane Diallo.