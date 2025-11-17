Sénégal: Une plateforme mondiale d'échanges de connaissances mise en place pour booster le secteur des assurances

Dakar — Une plateforme mondiale d'échanges de connaissances destinée à booster le secteur de l'assurance a été mise en place à l'issue d'une la conférence mondiale qui s'est récemment tenue cette question à Riyad, en Arabie Saoudite, a-t-on des organisateurs.

La conférence mondiale et exposition mondiale de l'assurance (10 au 12 novembre), qui portait sur le thème "Step into Tomorrow" (Entrer dans l'avenir), a permis de constituer une plateforme mondiale d'échanges d'expériences et de connaissances entre dirigeants, experts et investisseurs pour booster le secteur, indique un communiqué transmis à l'APS.

La conférence a réuni plus de 150 entités locales et internationales, ainsi que plus de 100 intervenants parmi lesquels des experts et dirigeants du secteur mondial de l'assurance.

Elle a de même regroupé "plus de 40 tables-rondes et ateliers consacrés à l'avenir de l'industrie de l'assurance à l'ère de la transformation numérique, de l'innovation et de la durabilité".

Selon le communiqué, "les discussions ont aussi porté sur le développement des politiques et réglementations du secteur st sur l'élargissement de la base d'investissement".

L'exposition a par ailleurs "offert aux visiteurs une expérience immersive et interactive, combinant apprentissage et innovation".

A cette occasion, plus de 22 mémorandums d'entente et de coopération ont été signés avec plusieurs entités locales et internationales.

Ces accords visent à développer le système d'assurance, renforcer l'innovation numérique, améliorer l'efficacité des services et protéger les bénéficiaires, indique la même source.

Plusieurs projets numériques ont été lancés en marge de l'événement, dont la plateforme "Reg-Tech hub", destinée à soutenir la transformation numérique, et un "Data Lake" d'assurance pour améliorer le partage et l'analyse des données.

Le communiqué signale en outre la mise en oeuvre d'un projet de mesure de maturité numérique visant à accroître l'efficacité des services et l'expérience des bénéficiaires.

Pour le directeur général de l'Autorité saoudienne de l'assurance, Naj Al-Tamimi, "la conférence a atteint ses objectifs", compte tenu de son apport dans le développement des compétences professionnelles des acteurs du secteur.

Le superviseur général de la conférence et de l'exposition mondiale de l'assurance, Ahmed bin Saeed Al-Ghamdi, conclut que "cette première édition ouvre la voie à la seconde conférence et exposition mondiale pour l'année 2026 qui connaitra une participation plus large et un impact encore plus significatif".