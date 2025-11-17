Sénégal: Bakel - Populations et officiel relèvent les progrès et les défis de la digitalisation des actes d'état civil

Bakel — A Bakel (est), la digitalisation des actes d'état civil entamée en novembre 2024 par la municipalité, dans le cadre du projet "Nekkal" initié par l'Etat du Sénégal, suit son cours, malgré des obstacles à surmonter.

Devant le local préposé à la délivrance de ces actes, quelques personnes attendent de retirer leur document en cette matinée de fin de semaine.

Assis sur un banc, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une chemise blanche, casquette sur la tête, est venu récupérer un extrait naissance. Il dit n'avoir jamais entendu parler de la digitalisation des actes d'état civil.

"Personnellement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'en ai même pas entendu parler", soutient-il. Une autre personne assise à ses côtés est dans la même situation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout le contraire d'Abdoulaye Fadiga, un père de famille venu du village de Yélingara situé à 18 kilomètres de Bakel. Ayant eu écho de la digitalisation des actes d'état civil, il salue cette initiative qui, dit-il, "vient à son heure".

"C'est une très bonne chose pour la population. Ça nous permettra de gagner plus de temps et d'éviter la perte des documents dans les méandres du circuit administratif. Vu que nous vivons dans un monde digitalisé, l'administration doit être à la page. La digitalisation des actes d'état civil est une bonne chose", déclare-t-il.

Il est venu à la mairie pour l'obtention des extraits de naissance pour ses jumelles et pour une autre personne. Des papiers qu'il a pu récupérer en fin de journée. "La digitalisation obéit à la modernité et renforce la sécurisation des documents", estime-t-il.

-- Plus de 1 000 actes d'État civil numérisés depuis novembre 2024 --

Selon un officier d'état civil de la mairie de Bakel, des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de mise en oeuvre de la digitalisation.

"On a pris de l'avance en attendant le vote de la loi. Depuis novembre 2024, nous sommes dans ce processus", renseigne Mamadou Konaté.

Cependant, les choses ne sont pas encore totalement au point, puisque, ajoute-t-il, les actes d'état civil datant de 1960 à 2024 ne peuvent pas pour le moment être imprimés.

"Les déclarations de mariages, de naissances et de décès datant de 1960 à 2024 sont dans les machines, mais on ne peut pas les imprimer. Nous sommes dans la digitalisation, mais d'une manière encore partielle", révèle M. Konaté.

Il explique cette situation par le fait que "des travaux sont toujours en cours" pour une transition effective vers la digitalisation de tous les actes d'état civil.

"Pour l'instant, seuls les actes d'état civil établis à partir de novembre 2024 sont digitalisés", précise-t-il, soulignant que plus de 1 000 actes de naissances, plus de 60 actes de mariage et environ 50 actes de décès ont été numérisés.

Par ailleurs, l'officier d'état civil signale quelques difficultés qui retardent la numérisation intégrale.

"'Nous avons des problèmes de connexion. Il y a également des soucis d'entretien et de maintenance des ordinateurs, puisque les techniciens préposés à ces tâches nous viennent de Dakar. Il faut surtout que les officiers d'état civil soient formés à l'utilisation des outils numériques. C'est important", plaide M. Konaté.

Il espère toutefois que ces défis seront pris en charge et des solutions proposées lors de la troisième édition de la Semaine nationale de l'état civil prévue du 17 au 22 novembre sous le thème : "Un état civil digitalisé, accessible à tous les Sénégalais".