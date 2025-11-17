Sénégal: Kaffrine - 250 arbres plantés au lycée de Diamaguène travaux publics

Kaffrine — L'association sénégalaise "Poumon vert", a planté 250 arbres dans l'enceinte du lycée de Diamaguène travaux publics (TP) de la commune de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

Cette activité de reboisement organisée en partenariat avec les responsables de cet établissement scolaire, entre dans le cadre des actions de préservation de l'environnement de ladite association.

"Nous avons initié cette journée pour renforcer les connaissances des jeunes élèves de cet établissement en écocitoyenneté, en organisation, en leadership et en mobilisation à travers le reboisement et l'animation des clubs Environnement. Grâce à cette initiative, nous avons planté 250 arbres au lycée Diamaguène TP (Travaux publics)", a expliqué Mouhamadou Hawa Sall, coordinateur de l'association sénégalaise "Poumon vert".

Il s'exprimait dimanche, lors de la clôture des activités de reboisement initiées dans le cadre de l'initiative dénommée Kaffrine Green Week, au sein de l'établissement scolaire, en présence des autorités du lycée, des parents d'élèves et de nombreux élèves.

L'initiative Kaffrine Green Week, a été marquée cette année par des séances de reboisement, des ateliers de formation sur le leadership, de développement personnel, de prise de la parole en public et des techniques d'animation d'un club environnement.

M. Sall a rappelé que la région de Kaffrine, à l'instar de plusieurs régions du centre du pays, est confrontée à des défis environnementaux majeurs : déforestation progressive, dégradation des sols, faible couverture végétale et à l'impact du changement climatique.

Face à ces enjeux climatiques, Mouhamadou Hawa Sall, estime que les initiatives citoyennes portées par les jeunes restent encore limitées ou insuffisamment structurées.

"Ces journées visent à éveiller, former et outiller une jeunesse locale consciente, engagée et capable d'être actrice de la protection de l'environnement", a-t-il encore dit.