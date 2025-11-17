Nguéniène (Mbour) — L'abbé René Marie Diouf, vicaire général et modérateur de la curie de l'Archidiocèse de Dakar, a présidé, dimanche à Nguéniène (Mbour, Ouest), le lancement du jubilé célébrant les 50 ans de présence des missionnaires Oblats de Marie Immaculée au Sénégal et en Guinée Bissau.

"Il s'agit de l'ouverture de la célébration du Jubilé, de l'ouverture de la célébration du Jubilé d'or de la présence des missionnaires Oblade de Marie Immaculée au Sénégal et en Guinée Bissau", a dit le père Louis Diédhiou, missionnaire Oblat de Marie Immaculée.

"Les missionnaires qui sont des pèlerins ont voulu rejoindre les pauvres, les petits, [...] ", a souligné pour sa part l'abbé René Marie Diouf, vicaire général et modérateur de la curie de l'Archidiocèse de Dakar, qui a présidé la cérémonie au nom de Mgr André Guèye, archevêque de Dakar.

Selon lui, c'est dans ce cadre que les missionnaires "s'investissent dans l'éducation, dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans les soins".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les festivités du jubilé d'or des 50 ans de présence des missionnaires Oblats de Marie Immaculée au Sénégal et en Guinée Bissau ont été lancées dans la commune de Nguéniène, département de Mbour près de Joal, en présence de fidèles et de signataires de l'Eglise venus de plusieurs localités du pays et de la Guinée Bissau.

"Nous sommes venus à la source pour ouvrir le Jubilé [...], rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits et en même temps dire au Seigneur de nous pardonner tous nos manquements", a expliqué le père Louis Diédhiou.

"Nous voulons croire que tout ce qui a été fait a concouru à la gloire de Dieu et à l'évangélisation ici au Sénégal et en Guinée Bissau", a-t-il poursuivi.

Pour l'homme d'église, le jubilé est constitué "de temps de prières et de célébration [c'est à dire], des rendez-vous spirituels et des rendez-vous festifs, pour rendre grâce à Dieu".

"L'icône de la Vierge Marie va traverser tous les postes de mission qui ont été desservis par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée", détaille-t-il, soulignant aussi que, "la relique [du] fondateur Saint-Eugène de Mazenot fera le même parcours".

La cérémonie de clôture de cette année jubilée est prévue les 5 et 6 décembre 2026 à Popenguine.