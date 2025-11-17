Thiès — L'usage unique des sachets d'eau en plastique produit annuellement entre 7.000 et 10.000 tonnes de déchets au Sénégal", a-t-on appris, dimanche à Thiès, du secrétaire général du Collectif des acteurs de l'eau filtrée au Sénégal (CAES), Balla Diop.

"La pollution plastique issue des sachets d'eau en plastique, produit, entre 7.000 et 10.000 tonnes par année", a indiqué M. Diop, lors d'un conclave organisé à Thiès en prélude d'un atelier prévu les 15 et 16 décembre prochains, sur la problématique de la pollution plastique.

Selon lui, le CAES a fixé des cotisations, pour commencer à collecter les sachets produits par ses propres membres. "Les déchets issus des sachets d'eau sont collectés, triés, avant d'être convoyés vers des unité de recyclage", a-t-il dit, admettant que certaines usines émettent un "volume assez important" de sachets plastiques.

"Nous organisons des journées d'investissement humain un peu partout, à chaque fois qu'il a été question d'organiser des journées set-setal, que ce soit au niveau étatique, au niveau des quartiers, ou sur les plages du Sénégal, le CAES a toujours été présent", a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, le CAES a acheté un container d'un coût de "3 millions de francs" CFA, exclusivement dédié au ramassage des déchets plastiques, pour accompagner la mairie de Saint-Louis.

A Dakar, le collectif affirme avoir monté une usine de recyclage qui reçoit l'essentiel des déchets plastiques de ses membres. Selon M. Diop, la seule usine de Dakar recycle "100 tonnes de déchets par mois", compte non tenu des quantités traitées par d'autres unités détenues par des membres du collectif.

"Donc, le CAES ne s'est pas simplement contenté de faire des propositions", a-t-il commenté, affirmant que les acteurs de l'eau filtrée sont en mesure de prendre en charge les déchets qu'ils émettent dans la rue. "Nous pouvons les récupérer et les recycler", a assuré M. Diop.