Sénégal: Kaffrine - Plus de 600 patients consultés gratuitement au poste de santé de Ndiao Bambaly

Diamagadio (Kaffrine) — Plus de 600 patients ont bénéficié de consultations médicales gratuites dimanche à Ndiao Bambaly, un village de la commune de Diamagadio (centre), à l'initiative de l'Association des infirmiers et infirmières chefs de poste de santé du district sanitaire de Kaffrine, a constaté lAPS.

"Nous en sommes à la troisième édition des consultations gratuites initiées par notre association. Plus de 600 patients ont été consultés pour des pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite B ainsi que d'autres affections", a dit Mamadou Badji, président de ladite association, lors de la clôture de cette activité de consultations médicales gratuites et de circoncision.

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Katakel, Oumar Diémé a pris part à cette activité, de même que l'adjointe au maire de Diamagadio, Awa Cissé, et des représentants d'organisations partenaires.

Selon M. Badji, plus de 200 enfants ont été également circoncis à cette occasion, et 133 femmes ont pu bénéficier gratuitement d'une échographie.

L'infirmier chef de poste de Ndiao Bambaly, Baye Thiam, estime que la réussite de cette journée témoigne de l'engagement des équipes sanitaires. Il a invité les populations à adopter une alimentation saine et à pratiquer régulièrement une activité physique.

M. Thiam a plaidé en faveur de l'inscription de cette journée à l'agenda sanitaire du département de Kaffrine pour renforcer le soutien aux populations les plus vulnérables.

Les bénéficiaires, venus de différentes localités de la région de Kaffrine, ont salué cette initiative destinée à faciliter leur accès aux soins de santé.