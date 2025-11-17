Ile Maurice: Découverte d'un spécimen de Rhynchobatus djiddensis

Un pêcheur du sud-ouest de Rodrigues a remonté un spécimen rare au large de l'île, le mercredi 12 novembre, à environ 70 mètres de profondeur.

Intrigué par l'apparence inhabituelle de l'animal, il a immédiatement signalé sa capture aux autorités locales. Il s'agissait d'un Rhynchobatus djiddensis, plus connu sous le nom de poisson-guitare géant.

Sur place, les scientifiques du Marine Academy and Research Centre ont confirmé l'identification de la découverte. Le spécimen mesurait 1,66 mètres et se distinguait par son museau pointu, ses nageoires pectorales ornées de taches sombres et un marquage en forme de croix entre les yeux. Sa face dorsale était brun-vert avec de petites taches blanches, tandis que sa face ventrale était claire. Ces caractéristiques ont permis aux chercheurs de confirmer qu'il s'agissait d'un individu adulte représentatif de l'espèce.

Au-delà de sa taille et de son apparence, le poisson-guitare joue un rôle essentiel dans l'écosystème côtier. Il évolue principalement sur des fonds sableux et dans des zones récifales peu profondes, où il se nourrit de mollusques, de crabes et de petits poissons. Selon les scientifiques, sa présence contribue à l'équilibre des populations benthiques et l'intègre également dans la chaîne alimentaire en tant que proie pour certains prédateurs marins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, cette espèce reste fragile. Sa reproduction est lente : les femelles portent les oeufs jusqu'à l'éclosion et ne donnent naissance qu'à quelques jeunes à la fois, ce qui limite sa capacité à se rétablir rapidement. À cela s'ajoute la pression humaine, notamment la pêche ciblée ou accidentelle et la dégradation progressive de ses habitats côtiers.

Face à ces menaces, le spécimen capturé a été placé sous congélation au Marine Academy and Research Centre. Les autorités envisagent de le conserver par taxidermie, afin qu'il puisse servir à la recherche scientifique et à des programmes éducatifs. Depuis 2018, le Rhynchobatus djiddensis est classé en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et les experts alertent sur le déclin continu de sa population.

Royaume-Uni

Les quotas de thon pour Maurice, Seychelles et Madagascar confirmés jusqu'en 2030

La préservation des espèces et la gestion des ressources marines ne se limitent pas aux poissons rares. Ainsi, le vendredi 14 novembre, le Conseil des ministres a pris note de la décision du Royaume-Uni de prolonger jusqu'en 2030 la dérogation automatique pour le thon.

Grâce à cette mesure, Maurice, les Seychelles et Madagascar pourront exporter chaque année 10 000 tonnes de thon en conserve et 340 tonnes de filets vers le marché britannique, dans des conditions préférentielles. Pour 2025, le quota de thon en conserve a été porté de 6 300 à 10 000 tonnes, tandis que celui des filets reste fixé à 340 tonnes.