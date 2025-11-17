Ile Maurice: Le cri du coeur d'un policier en souffrance

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Pour cet article, notre interlocuteur a demandé à rester anonyme. Nous l'appellerons Mohamed. Jeune père et policier depuis plus de neuf ans, il porte sur ses épaules une responsabilité familiale lourde et, depuis peu, un poids professionnel qu'il dit devenu insoutenable. Son récit révèle un profond malaise, souvent tu, dans la police.

Affecté à un poste de la capitale depuis plusieurs an- nées, Mohamed affirme avoir appris sa mutation alors qu'il était en congé. «Je n'ai rien vu venir. En quelques heures, tout a basculé», confie-t-il. Très vite, des collègues l'appellent pour tenter de comprendre ce qui se trame. «Personne ne savait ce qui motivait ce transfert. Jusqu'à ce que certains me parlent d'allégations... comme quoi une unité m'aurait vu acheter de la drogue. Ils auraient même fait un rapport.» Les propos sont graves.

Mais Mohamed pose des questions simples : «Si j'avais vraiment acheté de l'héroïne, pourquoi ne m'a-t-on pas arrêté? Où est le rapport concernant le marchand auprès duquel je me serais approvisionné ?» Aucun élément concret, dit-il, ne lui a été présenté. «Il existe des procédures claires pour les dépistages. Alors pourquoi ne m'en a-t-on jamais fait passer ?» Pour lui, la mutation ressemble davantage à une sanction déguisée qu'à une décision administrative.

Un choc de plus dans une vie où l'équilibre familial est déjà fragile. Mohamed élève un enfant en bas âge et traverse, avec les siens, des difficultés personnelles. «Je sais que je ne suis pas le seul policier dans cette situation. Parfois, ce genre d'attitude broie des hommes. Certains finissent par se donner la mort tellement la pression est forte et infondée. Le harcèlement existe bel et bien.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à ce qu'il considère comme une injustice, Mohamed a tenté de suivre les voies officielles. Il dit avoir fait une déposition dans une station de police pour expliquer sa situation. «À ce jour, rien. Je me suis adressé à la National Human Rights Commission. Là aussi, aucune aide concrète.» Il dit ne pas comprendre ce qu'il perçoit comme une volonté de «débalancer la vie des gens».

«Quand vous dénoncez ce que vous voyez, comme des pratiques douteuses, vous êtes vite pris à partie. Ce n'est pas normal. Nous sommes entrés dans ce métier pour servir la population. Mais comment bien servir quand nous-mêmes, nous sommes au plus mal ?»

Selon lui, son cas n'est pas isolé. «Beaucoup de policiers se font rabaisser. On trouve un prétexte pour les déstabiliser. Ce n'est pas lié à un changement de régime. Ça a toujours été comme ça.» Mohamed dit avoir écrit à plusieurs reprises à sa hiérarchie pour demander des éclaircissements et solliciter un retour à Port-Louis, compte tenu de sa situation familiale. «Je n'ai rien contre l'unité de la Special Mobile Force (SMF). Mais je demande qu'on comprenne ma réalité. Sinon, je préférerais démissionner. Pas de gaieté de coeur, mais ma famille passe avant tout.»

De son côté, la police insiste : les redéploiements sont monnaie courante. «Si des policiers sont transférés vers l'unité de la SMF, ce n'est pas une sanction. La SMF est une unité importante. On ne peut pas parler de mesure punitive», soutient Suhail Lidialam, responsable des relations publiques de la force policière. Selon lui, ces décisions relèvent du commissaire de police et visent le bon fonctionnement du service. L'âge et l'expérience jouent également, dit-il, dans l'affectation des policiers. «Nous travaillons à une meilleure utilisation des ressources dont nous disposons.»

Pour Mohamed, toutefois, le malaise demeure entier. Entre accusations qu'il rejette fermement, procédures qu'il dit inexistantes et absence de réponses claires, il se sent aujourd'hui pris dans un étau. «J'aime mon métier. Mais à quel prix ?», souffle-til, la voix serrée. Son témoignage résonne comme un appel à l'écoute - celle de tous ceux qui, derrière l'uniforme, tentent d'accomplir leur mission tout en menant leurs propres combats invisibles.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.