Ile Maurice: Un mineur interpellé après avoir agressé un policier

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une intervention policière a dégénéré, le samedi 15 novembre, en fin de matinée, à Caroline, lorsqu'un mineur a violemment agressé un policier venu l'inviter à se rendre au poste pour une identification dans un cas d'intrusion sur une propriété privée.

Les faits se sont produits vers 11 h 25. Une équipe de l'Emergency Response Service, accompagnée de policiers du poste de la région, s'est rendue au domicile d'une habitante, qui avait signalé la présence d'un mineur chez elle. Selon cette dernière, l'adolescent refusait de quitter les lieux et aurait même déclaré qu'il ne comptait pas partir.

Lorsque les policiers ont tenté de dialoguer avec l'adolescent afin qu'il décline son identité, le mineur se serait montré hostile. Invité à accompagner les policiers au poste pour vérification, il se serait alors emporté et aurait asséné un coup de poing au visage d'un sergent.

Informé qu'il venait de commettre une infraction en agressant un policier, le jeune homme aurait redoublé d'agressivité et donné un second coup de poing au policier, provoquant chez ce dernier un saignement de nez.

Le mineur a aussitôt été maîtrisé, arrêté et conduit au poste pour enquête. Le policier blessé a été soigné dans une clinique de la région, où un certificat médical lui a été délivré.

Lors de son audition au poste, le jeune a finalement décliné son identité complète. Il a été autorisé à rentrer chez lui. L'enquête se poursuit.

