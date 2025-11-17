Ile Maurice: Bérenger ne part plus...

Après une rencontre avec Navin Ramgoolam au Prime Minister's Office (PMO) ce lundi 17 novembre, le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) se serait montré conciliant et aurait confié qu'il ne comptait pas quitter le gouvernement.

Les deux hommes ont fait le tour des macadams qui gênaient les relations entre le Parti travailliste (PTr) et le MMM et ont longuement discuté de la situation au sein de la police. Le Premier ministre a donné l'assurance au Deputy Prime Minister qu'il y aurait une réforme en profondeur avec l'introduction de la National Crime Agency.

Il est attendu que Paul Bérenger discute des points évoqués avec Ramgoolam lors du comité central des Mauves cet après-midi. Tout laisse croire qu'il aurait changé d'avis et qu'il restera au sein du gouvernement avec le MMM. À suivre...