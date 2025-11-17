Ile Maurice: Richard Duval - «Ensemble, bâtissons un tourisme durable et inclusif»

«Il faut continuer à bâtir un tourisme durable, inclusif et porteur d'espoir. Un tourisme qui crée des opportunités, qui valorise nos richesses naturelles et culturelles, et qui garde, surtout, l'humain au centre de tout.»

Tel était le message du ministre du Tourisme, Richard Duval, lors de la cérémonie organisée, le vendredi 14 novembre, dans la salle du conseil municipal de Port-Louis dans le cadre de la reconnaissance des villages de Chamarel et de Grande Rivière-Sud-Est comme de l'United Nations Best Tourism Villages de 2025.

Ces deux villages se sont distingués lors de l'édition 2025 qui s'est tenue le 17 octobre à Huzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine. L'île Maurice compte désormais six villages primés dans le cadre de cette prestigieuse initiative, après le succès du Morne et de Vieux-Grand-Port en 2021, et celui de Roches-Noires et de Grand-Baie en 2024. Lors de la cérémonie à Port Louis, à laquelle assistaient également le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, et les junior ministers au Tourisme et aux Collectivités locales, Sydney Pierre et Fawzi Allymun respectivement.

Pour le ministre du Tourisme, Chamarel et Grande-Rivière-Sud-Est représentent un tourisme intérieur axé sur la proximité, mettant en lumière le savoirfaire des Mauriciens et leur mode de vie. «Le touriste moderne souhaite plus que de simples visites : il aspire à vivre l'expérience, goûter la culture, apprendre et participer. Chaque plat typique devient un moyen d'accéder à la culture mauricienne. À travers le développement du tourisme culinaire et patrimonial, chaque région peut partager son histoire et ses traditions, tout en préservant les racines de l'île», a-t-il fait ressortir.

Charme rural

Il est à noter que le ministère du Tourisme est le point focal national pour les initiatives touristiques de l'Organisation des Nations unies (ONU). Il collabore avec les autorités locales pour préparer et soumettre les candidatures des villages répondant aux critères de l'ONU. Les principaux aspects évalués sont les ressources culturelles et naturelles, la durabilité, la gouvernance, les infrastructures et la sécurité. Pour l'édition 2025, Bel-Ombre, Chamarel, Grande-Rivière-Sud-Est, Souillac et Trou-aux-Biches étaient nominés. Les deux gagnants se sont distingués par leur charme rural et leur engagement en faveur d'un tourisme durable.

Cette nomination renforce la visibilité de Maurice dans le tourisme rural et permet aux villages d'intégrer le Best Tourism Villages Network pour favoriser les échanges de connaissances.

Richard Duval a aussi présenté le dernier prix remporté par Maurice, à savoir le Best Country Destination lors des Africa Tourism Awards 2025, cérémonie qui a eu lieu le 2 novembre à Londres. «Le haut-commissaire de Maurice au Royaume-Uni, Rajesh Jeetah, a récupéré le trophée et me l'a récemment remis lors du Salon de Londres.» Il a ajouté : «Aujourd'hui, nous lançons également une enveloppe commémorative pour la Journée mondiale du tourisme 2025 (NdlR, le 27 septembre).

Ces événements soulignent la vitalité, la résilience et l'ambition du tourisme mauricien. Malgré les défis, notre destination continue d'attirer et d'inspirer. Les chiffres montrent une hausse des arrivées touristiques, des recettes records et une reconnaissance internationale qui témoignent de notre dynamisme. Ensemble, bâtissons un tourisme durable et inclusif.»