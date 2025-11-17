Ile Maurice: Un jeune de 16 ans dans des beaux draps

C'est une histoire qui a démarré sur la plateforme TikTok. Deux jeunes, une adolescente de 14 ans et un jeune de 16 ans, entretenaient une relation amoureuse.

Sauf que les choses ne se sont pas passées comme ils l'auraient souhaité. L'adolescente de 14 ans, accompagnée de sa mère, s'est présentée au poste de police de Bel-Air-Rivière-Sèche pour déposer une plainte contre son copain pour relation sexuelle avec mineur.

La relation, dit-elle, dure depuis environ sept mois avec le jeune de 16 ans, un habitant de Rose-Belle. Selon la déposition de la l'adolescente, ils se sont connus à travers l'application TikTok, où ils auraient commencé à échanger régulièrement avant de décider de franchir le pas et de se voir, ne pouvant plus se contenter d'une relation virtuelle.

Au fil des mois, les deux amoureux se seraient vus à plusieurs reprises et une relation affective s'est installée. Les deux seraient tombés amoureux. Le 13 novembre, vers 10 heures, l'adolescente aurait quitté son cours particulier à l'insu de ses parents pour rejoindre le jeune homme. Ensemble, ils se seraient dirigés dans un champ de canne situé près d'un supermarché à Flacq où ils ont eu des relations sexuelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois jours plus tard, soit le 16 novembre, la collégienne aurait invité le jeune homme chez elle pour encore une fois passer du bon temps et cela, en l'absence de ses parents. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme ils avaient prévues. Le jeune homme a été surpris dans la maison par la mère de sa copine. En constatant la présence du garçon, les parents ont immédiatement contacté la police qui est intervenue dans la foulée. L'adolescent a alors été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête.

Après audition et sur instruction d'un surintendant de police, il a été autorisé à repartir, sous condition de rester entièrement disponible pour toute convocation ultérieure. Les enquêteurs ont également enregistré la déposition de la mère du jeune homme. L'enquête se poursuit et d'autres auditions pourraient être menées dans les jours à venir afin de faire toute la lumière sur cette affaire.